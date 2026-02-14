Así Jeffrey Epstein usó el glamour del Premio Nobel de la Paz para controlar la élite global

Jeffrey Epstein jugó repetidamente sus vínculos con el ex jefe del comité del Premio Nobel de la Paz en invitaciones y charlas con élites como Richard Branson, Larry Summers, Bill Gates y Steve Bannon, un aliado superior del presidente Donald Trump, muestran los archivos de Epstein.

Thorbjørn Jagland, que dirigió el Comité Nobel noruego de 2009 a 2015, aparece cientos de veces en los millones de documentos sobre el ex financiero estadounidense y delincuente sexual convicto que hizo públicos el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado.

Desde su publicación, Jagland, de 75 años, ha sido acusado en Noruega de “corrupción agravada” en relación con una investigación impulsada por la información contenida en los archivos, según informó la unidad de delitos económicos de la policía noruega Økokrim.

Økokrim ha dicho que investigará si se recibieron regalos, viajes y préstamos en relación con el cargo de Jagland. Sus equipos registraron el jueves su residencia en Oslo, además de otras dos propiedades en Risør, una ciudad costera al sur, y en Rauland, al oeste.

Sus abogados del bufete Elden de Noruega dijeron que Jagland niega los cargos y fue interrogado por la unidad policial el jueves.

Aunque en los documentos vistos hasta ahora no hay pruebas de que se haya presionado directamente para conseguir el Nobel de la Paz, Epstein insistió en varias ocasiones en que Jagland sería recibido en sus propiedades de Nueva York y París en la década de 2010.

De invitado “interesante” a tema de bromas con Bannon

En septiembre de 2018, durante el primer mandato de Trump y en aparente alusión a su interés por el premio de la paz, Epstein mantuvo un variopinto intercambio de mensajes de texto con Bannon, llegando a escribirle en un momento dado -en uno de tantos mensajes de gramática desordenada-: “a donalds le explotaría la cabeza si supiera que ahora eres compinche del tipo que el lunes decidirá el premio nobel de la paz”.

“Le dije que el año que viene deberías ser tú cuando nos instalemos en China”, añadió, sin dar más detalles.

En un correo electrónico de 2013, en el que se mezclaban consejos de inversión y elogios a consejos de relaciones públicas, Epstein le decía al empresario y magnate británico Richard Branson que Jagland se quedaría con Epstein en septiembre de ese año, y añadía: “si estás allí, puede que te resulte interesante”.

Un año después de dejar un trabajo como asesora del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, en 2015, Kathy Ruemmler recibió un correo electrónico de Epstein que decía: “el jefe del premio nobel de la paz viene de visita, ¿quieres unirte?”.

En 2012, Epstein escribió al ex secretario del Tesoro y presidente de la Universidad de Harvard, Larry Summers, sobre Jagland, diciéndole “jefe del premio nobel de la paz que se queda conmigo, si tienes algún interés.”

En ese intercambio, Epstein se refirió a Jagland -también ex primer ministro noruego y ex presidente del Consejo de Europa, un organismo de derechos humanos- como alguien “no brillante” pero que ofrecía una “perspectiva única”.

El financiero escribió a Bill Gates en 2014 para comunicarle que Jagland había sido reelegido al frente del Consejo de Europa.

“Eso está bien”, escribió el cofundador de Microsoft y antiguo hombre más rico del mundo. “¿Supongo que su puesto en el comité del premio de la paz también está en el aire?”.

Durante el mandato de Jagland como presidente del comité, éste concedió el premio de la paz a Obama, en 2009, y a la Unión Europea, en 2012.

Jagland entró en la órbita de Epstein gracias a Terje Rød Larsen, diplomático noruego que ayudó a negociar los Acuerdos de Paz de Oslo entre Israel y los palestinos.