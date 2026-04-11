Ataque mata a fuerzas de seguridad libanesas durante intercambio entre Israel y Hezbollah

Beirut- El viernes se intensificaron los ataques entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah antes de las conversaciones directas entre el gobierno libanés e Israel que comenzarán la próxima semana.

Las conversaciones comenzarán el martes en Washington y contarán con la mediación de diplomáticos estadounidenses, según informó en un comunicado la oficina del presidente libanés, Joseph Aoun, citando el resultado de una llamada celebrada el viernes entre los embajadores israelí, libanés y estadounidense. El comunicado reiteró la postura de Beirut de que las conversaciones se celebren bajo un alto el fuego o una tregua.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emitió posteriormente un comunicado en el que calificaba las conversaciones del próximo martes de “negociaciones de paz formales”, pero afirmaba que el alto el fuego no figuraba en el orden del día, en clara contradicción con las declaraciones de Aoun.

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“Israel se negó a debatir un alto el fuego con la organización terrorista Hezbolá, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países”, decía el comunicado.

Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado libanés murieron el viernes en un ataque israelí en el sur del Líbano, mientras que Hezbolá reivindicó un ataque dirigido contra una base naval en la ciudad portuaria israelí de Ashdod, a unos 145 kilómetros de la frontera.

Israel lanzó ataques contra varias ciudades del sur de Líbano, entre ellos uno contra un edificio gubernamental en la ciudad meridional de Nabatieh, en el que murió el personal de seguridad del gobierno. Hezbolá reivindicó otros 31 ataques contra el norte de Israel y contra las tropas terrestres israelíes que han invadido el sur del Líbano.

Partidarios de Hezbolá corean consignas durante una protesta contra el primer ministro libanés Nawaf Salam, frente al palacio de gobierno en Beirut, Líbano, el viernes 10 de abril de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti) (Emilio Morenatti)

Israel lanzó su última campaña aérea y una invasión terrestre del sur de Líbano después de que Hezbollah disparara cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán, su principal aliado y mecenas, el 2 de marzo.

Al menos 1,953 personas han muerto en Líbano en ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad. Al menos 303 murieron en una rápida serie de 100 ataques que golpearon el país -incluidas múltiples zonas en densas áreas residenciales y comerciales del centro de Beirut- en 10 minutos el miércoles, el día más sangriento de la última guerra entre ambos bandos. Los socorristas de la Defensa Civil siguen buscando cadáveres atrapados bajo los escombros en la capital libanesa.

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Mientras tanto, los responsables del principal hospital público de Beirut, situado en el extremo sur de la capital, temen que pueda estar en la línea de fuego después de que el ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación de los suburbios circundantes, incluido el concurrido barrio de Jnah, donde se encuentra el hospital. Israel ha lanzado ataques en Jnah, tanto con aviso como sin él.

Desde entonces, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que el Hospital Universitario Rafik Hariri no sufra ataques y que no sea evacuado, y funcionarios de la OMS dijeron el viernes que habían recibido garantías de que no sería atacado. El hospital no ha sido evacuado, aunque el personal tiene miedo, ya que para ir a trabajar tienen que conducir por carreteras que pueden ser atacadas en cualquier momento, según el Dr. Mohammad Cheaito, jefe del servicio de urgencias.

“Toda la zona alrededor del hospital estaba amenazada y se consideraba peligrosa”, declaró a The Associated Press. “Pero al fin y al cabo, tenemos un deber humanitario”.

Líbano espera una tregua

Las autoridades libanesas aún no han comentado el anuncio hecho el jueves por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de la decisión de seguir adelante con las conversaciones. Netanyahu declaró que las conversaciones girarían en torno al desarme de Hezbollah y el establecimiento de “relaciones pacíficas” entre ambos países.

Un funcionario libanés del gobierno familiarizado con los acontecimientos afirmó que el cese de los combates es una condición fundamental para que el país entable conversaciones directas con Israel, similares a las que mantienen Estados Unidos e Irán. Aún no ha designado un representante para las negociaciones. Hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con la normativa.

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Aoun había propuesto inicialmente las conversaciones directas al principio de la guerra en términos similares, esperando entonces que Israel detuviera una escalada de ataques aéreos y no invadiera el país. En aquel momento, con el único respaldo de Francia, fracasó.

Manifestantes ondean banderas de Hezbolá e Irán durante una protesta contra el primer ministro libanés Nawaf Salam, frente al palacio de gobierno en Beirut, Líbano, el viernes 10 de abril de 2026. (Foto AP/Hussein Malla) (Hussein Malla)

El miércoles, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego temporal en la guerra que comenzó el 28 de febrero. Incluía a Líbano y a otros países afectados en el conflicto regional más amplio, según anunció el mediador Pakistán. Sin embargo, Israel -y más tarde Estados Unidos- lo negaron. Quieren separar las vías diplomáticas de las dos guerras.

Hezbolá considera que los ataques de Israel contra Líbano constituyen una violación del alto el fuego, mientras que Beirut, en un intento de desarmar a Hezbollah y afirmar su plena soberanía sobre el país, dice que quiere que se le incluya en las conversaciones relacionadas con Líbano.

En una declaración difundida el jueves, el secretario general de Hezbolá, Naim Kassem, no mencionó directamente la perspectiva de conversaciones entre Israel y Líbano, pero pidió al gobierno libanés que “dejara de hacer concesiones gratuitas” a Israel.

Decenas de partidarios del grupo apoyado por Irán protestaron ante la oficina del primer ministro libanés en el centro de Beirut. Consideran que las conversaciones directas programadas son una rendición ante Israel, que afirma que sus tropas permanecerán en el país indefinidamente.