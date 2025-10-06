Atrapados en el Monte Everest: tormenta de nieve bloquea el camino de cientos de excursionistas

Pekín - Rescatistas estaban ayudando a cientos de excursionistas atrapados por una fuerte nevada en campamentos turísticos en una ladera del Monte Everest en el Tíbet, dijeron medios estatales chinos.

Unos 350 excursionistas habían llegado a un punto de encuentro en el país de Tingri y los rescatistas estaban en contacto con otros 200, dijo el domingo por la noche la emisora estatal CCTV. No hubo una actualización inmediata sobre los esfuerzos de rescate el lunes.

Los excursionistas quedaron atrapados a una altura de más de 16,000 pies, según un informe anterior de Jimu News, un sitio chino en línea. El Monte Everest tiene unos 29,000 pies de altura.

Un excursionista que se apresuró a descender antes de que la nieve bloqueara el camino le dijo a Jimu News que otros que aún estaban en la montaña le dijeron que la nieve tenía 3 pies de profundidad y había aplastado las tiendas de campaña.

Cientos de rescatistas se dirigieron a la montaña el domingo para despejar caminos para que las personas atrapadas pudieran bajar, según el informe de Jimu. Un video tomado por un aldeano mostró una larga fila de personas con caballos y bueyes moviéndose por un camino sinuoso en la nieve.

La tormenta de nieve azotó durante un feriado nacional de una semana en China, cuando muchos viajan en casa y en el extranjero.

En otra región montañosa en el oeste de China, un excursionista murió de hipotermia y mal de altura y otros 137 fueron evacuados en la parte norte de la provincia de Qinghai, dijo CCTV el lunes.

La búsqueda en un área en el condado de Menyuan con una altitud promedio de más de 13,100 pies se complicó por el terreno, el clima impredecible y las continuas nevadas, dijo un informe en línea de CCTV.

El Monte Everest, conocido como Monte Qomolangma en chino, se extiende a ambos lados de la frontera entre China y Nepal, donde las fuertes lluvias recientes han dejado más de 40 muertos.

Los escaladores intentan escalar el pico más alto del mundo desde los campamentos base en ambos países. El campamento base para escaladores es independiente del campamento turístico donde los excursionistas quedaron atrapados por la nevada.

Un fuerte terremoto mató al menos a 126 personas en la misma zona en enero.

El lado chino del Everest está en el Tíbet, una región occidental remota donde el gobierno ha reprimido duramente la disidencia e invirtió fondos para el desarrollo económico, incluidas carreteras y turismo.