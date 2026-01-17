Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aumenta a 32 la cifra de muertos por deslizamiento en un vertedero de Filipinas

Las autoridades confirmaron que continúan las operaciones de búsqueda

17 de enero de 2026 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía tomada de la cuenta oficial de Facebook de la Oficina de Protección contra Incendios de Cebúa donde se observa a integrantes de los servicios de bomberos en Filipinas. (Oficina de Protección contra Incendios de Cebú)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Filipinas ha recuperado al menos 32 cadáveres en un vertedero de la ciudad de Cebú (centro-sur del país) donde el jueves de la semana pasada se produjo un deslizamiento de tierra que dejó decenas de heridos y un centenar de trabajadores atrapados, informaron este sábado las autoridades del archipiélago.

RELACIONADAS

El último balance difundido por la Oficina de Protección contra Incendios de Cebú indica que al menos 32 personas perdieron la vida en el incidente del vertedero de Binaliw, mientras cuatro continúan desaparecidas.

“Las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación están en curso, y los equipos de respuesta continúan sus esfuerzos en el terreno”, indicó en Facebook el cuerpo de bomberos de esta ciudad filipina, situada en la región de Visayas Centrales, que también difundió imágenes de las operaciones en el lugar afectado.

El vertedero de Binaliw, al que se estima que llegan unas mil toneladas diarias de residuos, está gestionado por el sector privado y el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR, por sus siglas en inglés) ordenó su cierre tras lo ocurrido.

El organismo gubernamental se comprometió asimismo a llevar a cabo una investigación “exhaustiva” e “imparcial” para determinar las causas de lo ocurrido y “las responsabilidades de las partes implicadas”.

El terreno en el que se ubica el depósito de residuos había registrado persistentes lluvias los días previos al deslizamiento, así como otros corrimientos de tierra en años previos, si bien estos no causaron víctimas mortales.

Las autoridades desplegaron una grúa de 50 toneladas para excavar en el área, en unas tareas de rescate obstaculizadas por riesgos como la inestabilidad de los escombros y las emisiones de acetileno (gas altamente inflamable).

La ciudad de Cebú es capital de la isla homónima, que alberga unos 5.4 millones de habitantes y es especialmente vulnerable a los desastres naturales: fue sacudida en noviembre por el tifón Kalmaegi, que dejó más de 110 muertos, y por un terremoto en octubre que se cobró la vida de al menos 72 personas.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
