Varios muertos y desaparecidos tras derrumbe de basura en vertedero de Filipinas

Una avalancha de basura y escombros sepultó o dejó atrapados a trabajadores en edificios de baja altura dentro de un vertedero en Filipinas, causando dos muertes, una docena de heridos y dejando 36 personas desaparecidas, informaron las autoridades este viernes.

Trece personas fueron rescatadas con vida durante la noche, pero una de ellas falleció posteriormente, indicaron los funcionarios. Un segundo cuerpo fue hallado más tarde.

Equipos de rescate continuaban la búsqueda de tres docenas de personas que permanecían atrapadas luego de que la montaña de basura, tierra y desechos colapsara el jueves por la tarde en la aldea de Binaliw, en Cebu City, según funcionarios y la Policía. Las víctimas mortales y los desaparecidos eran todos trabajadores del vertedero y de la instalación de manejo de desperdicios, precisaron.

Una de las personas rescatadas, una trabajadora del vertedero, murió mientras era trasladada a un hospital, dijo a The Associated Press el director regional de la Policía, el general de brigada Roderick Maranan. El resto sobrevivió con heridas y fue hospitalizado.

El cuerpo de un ingeniero de 25 años que trabajaba en la instalación fue recuperado el viernes por la tarde, informó en un comunicado el alcalde de Cebu City, Nestor Archival.

Jaylord Antigua, un empleado administrativo de 31 años del vertedero, relató que el derrumbe de la montaña de basura ocurrió rápidamente y sin advertencia, pese a que el clima era bueno. La avalancha destruyó su oficina; logró salir con moretones en el rostro y los brazos tras arrastrarse bajo los escombros.

“Vi una luz y me arrastré hacia ella con prisa, porque temía que hubiera más derrumbes”, dijo Antigua a la AP. “Fue traumático. Pensé que era mi final, así que esta es mi segunda vida”.

Las labores de búsqueda y rescate continuarán de forma indefinida en la instalación, que cuenta con 110 empleados, señalaron Archival y la Oficina de Defensa Civil.

“Todos los equipos de respuesta permanecen plenamente comprometidos en los esfuerzos de búsqueda y recuperación para localizar a las personas aún desaparecidas, con estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad”, indicó Archival en un mensaje publicado en Facebook.

“El gobierno municipal asegura al público y a las familias afectadas que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar seguridad, transparencia, rendición de cuentas y asistencia compasiva mientras continúan las operaciones”, añadió.

Imágenes difundidas por las autoridades mostraron a rescatistas con maquinaria pesada revisando un edificio devastado por la avalancha de basura, con techos de hojalata retorcidos y vigas de hierro.

Familiares aguardaban con angustia mientras avanzaban las tareas de rescate. Una mujer lloraba abiertamente y pedía a los rescatistas que aceleraran la búsqueda.

Uno de los edificios impactados por la pared de basura que descendió por el vertedero era un almacén donde los trabajadores separaban residuos reciclables y desperdicios, indicó Maranan.

Este tipo de vertederos y basureros a cielo abierto han sido durante años una fuente de preocupación por la seguridad y la salud en muchas ciudades y pueblos de Filipinas, especialmente cerca de comunidades pobres, donde residentes hurgan en los montículos de basura en busca de objetos y restos de comida.

En julio de 2000, un enorme cúmulo de basura en un basurero de un asentamiento informal en las afueras de Quezon City colapsó tras varios días de mal tiempo; la avalancha también provocó un incendio.