Autoridades investigan la causa del accidente aéreo que causó 62 muertos en Brasil

En un principio, la aerolínea señaló que su avión llevaba 62 personas a bordo, luego informó que eran 61 y el sábado temprano volvió a subir el número a 62 luego de que encontró que un pasajero llamado Constantino Thé Maia no figuraba en la lista original.

Las imágenes grabadas por testigos mostraban como el avión caía en barrena hasta estrellarse contra el piso en el interior de una comunidad residencial cerrada. El fuselaje quedó consumido por el incendio posterior. Los residentes indicaron que sobre el terreno no hubo heridos.

Cuando un ATR 72-200 de American Eagle se estrelló el 31 de octubre de 1994, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos determinó que la posible causa del siniestro fue la formación de hielo mientras el aparato daba vueltas a la espera para aterrizar. La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió directrices operativas para los ATR y aviones similares en las que se pedía a los pilotos que no utilizaran el piloto automático en condiciones de hielo.

Pero el experto brasileño en aviación Lito Sousa advirtió que las condiciones meteorológicas por sí solas no explicarían por qué el aparato se precipitó de la forma en que lo hizo.

“Analizar un accidente aéreo solo con imágenes puede llevar a conclusiones erróneas sobre las causas”, dijo Sousa a The Associated Press por teléfono. “Pero podemos ver un avión con pérdida de sustentación, sin velocidad horizontal. En esta condición de giro plano, no hay forma de recuperar el control del avión”.