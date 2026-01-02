Bengalas sobre botellas de champán habrían provocado incendio mortal en bar suizo
Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en Despedida de Año
2 de enero de 2026 - 11:38 AM
Las autoridades suizas informaron el viernes que creen que bengalas chispeantes colocadas sobre botellas de champán provocaron el incendio fatal en un centro de esquí, al acercarse demasiado al techo de un bar abarrotado.
Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en el incendio que arrasó el concurrido bar Le Constellation, en el centro de esquí de Crans-Montana, mientras los asistentes celebraban la víspera de Año Nuevo, indicaron las autoridades.
Entre la multitud se encontraba Axel Clavier, un joven de 16 años de París, quien dijo que sintió que se estaba asfixiando dentro del bar alpino suizo, donde minutos antes celebraba la llegada del nuevo año con amigos y decenas de personas más.
El adolescente logró escapar del infierno —que se desató temprano el jueves— forzando una ventana con una mesa. Sin embargo, cerca de 40 personas murieron, incluida una de sus amistades, en lo que se considera una de las peores tragedias en la historia de Suiza.
Muchos de los heridos tienen entre la adolescencia y los veintitantos años, informó la Policía.
Clavier dijo a The Associated Press que dos o tres de sus amigos permanecían desaparecidos horas después del desastre.
La noche del jueves, dolientes dejaron velas y flores en un memorial improvisado cerca del bar. Cientos de personas más oraron por las víctimas en la cercana iglesia de Montana-Station.
El papa León envió el viernes un telegrama al obispo de Sion para expresar sus condolencias y orar para que “el Señor reciba a los fallecidos en su morada de paz y luz, y sostenga el ánimo de quienes sufren en su corazón o en su cuerpo”.
En Instagram, una cuenta se llenó de fotos de personas cuyo paradero aún se desconoce, con amigos y familiares pidiendo información sobre los desaparecidos.
“Tenemos numerosos relatos de acciones heroicas, se podría decir, de una solidaridad muy fuerte en el momento”, dijo el viernes Mathias Reynard, jefe del gobierno regional de Valais, a la radio RTS. Elogió la labor de los equipos de emergencia al día siguiente del incendio, pero añadió que “en los primeros minutos fueron los ciudadanos —en gran parte jóvenes— quienes salvaron vidas con su valentía”.
Clavier señaló que no vio cómo comenzó el fuego, pero sí observó a camareras llegar con botellas de champán con bengalas encendidas.
Dos mujeres dijeron al medio francés BFMTV que estaban dentro del local cuando vieron a un cantinero levantar a una compañera sobre sus hombros mientras ella sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron y provocaron el colapso del techo de madera, relataron.
Una de las mujeres describió una avalancha humana mientras las personas intentaban escapar desesperadamente desde un club nocturno en el sótano, subiendo por una escalera y atravesando una puerta estrecha.
Otro testigo contó a BFMTV que vio a personas rompiendo ventanas para huir del incendio, algunas con heridas graves, y a padres desesperados llegando en autos para saber si sus hijos estaban atrapados dentro.
Gianni Campolo, un suizo de 19 años que estaba de vacaciones en Crans-Montana, acudió al bar para ayudar a los rescatistas tras recibir una llamada de un amigo que logró escapar. Describió una escena de personas atrapadas en el suelo, con lesiones severas y quemaduras.
“He visto el horror y no sé qué podría ser peor que esto”, dijo Campolo a TF1.
La gravedad de las quemaduras ha dificultado enormemente la identificación de los cuerpos, lo que ha generado un nuevo dolor para las familias, que ahora deben entregar muestras de ADN a las autoridades. En algunos casos, billeteras y documentos de identificación quedaron reducidos a cenizas.
Emanuele Galeppini, un prometedor golfista italiano de 17 años que competía a nivel internacional, figura oficialmente entre los italianos desaparecidos. Su tío, Sebastiano Galeppini, dijo a la agencia ANSA que la familia espera los resultados de las pruebas de ADN, aunque la Federación Italiana de Golf anunció en su sitio web que el joven había fallecido.
El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, indicó que 13 ciudadanos italianos resultaron heridos y que seis permanecían desaparecidos hasta el mediodía del viernes. El nombre de Galeppini figuraba en la lista de desaparecidos.
En una región concurrida por turistas que practican esquí, las autoridades han pedido a la población local extremar la precaución en los próximos días para evitar accidentes que puedan seguir sobrecargando los recursos médicos de la zona.
Con pistas de esquí de alta montaña que alcanzan unos 3,000 metros de altitud, entre picos nevados y bosques de pinos en el corazón de la región de Valais, Crans-Montana es una de las sedes más destacadas del circuito de la Copa del Mundo. El complejo albergará a los mejores esquiadores y esquiadoras de descenso —incluida Lindsey Vonn— en sus últimas competencias antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero. Además, el club de golf Crans-sur-Sierre celebra cada agosto el European Masters en un campo de gran belleza escénica.
