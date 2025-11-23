Bolsonaro dice que tuvo “alucinaciones” y trató de abrir su grillete electrónico

En su primer día completo en la cárcel, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro le dijo a una jueza el domingo que había violado su monitoreo de tobillo el día anterior durante su arresto domiciliario debido a un colapso nervioso y alucinaciones causadas por un cambio en su medicación.

El juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el encarcelamiento preventivo del líder de 70 años el sábado tras considerar que existe riesgo de fuga. Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión en septiembre por intentar un golpe de Estado para permanecer en la presidencia después de su derrota electoral en 2022.

(Bolsonaro) “dijo que tuvo ‘alucinaciones’ de que había algún tipo de espionaje en el monitor de tobillo, por eso intentó destaparlo”, dijo la jueza asistente Luciana Sorrentino, según se informó en un documento de la corte publicado el domingo poco después de reunirse vía internet con el expresidente.

Sorrentino añadió que Bolsonaro le aseguró que “no recordaba haber tenido un colapso de esta magnitud en otra ocasión” y especuló que podría haber sido causado por un cambio en su medicación la semana pasada. Él una vez más negó que tuviera la intención de escapar.

El documento también dice que Bolsonaro le dijo a la jueza que no ha dormido bien y que sentía “cierta paranoia” que estimuló su curiosidad por abrir el dispositivo de monitoreo de tobillo.

De acuerdo con el documento, Bolsonaro “dijo que estaba con su hija, su hermano mayor y un asistente en su casa y ninguno de ellos vio lo que estaba haciendo con el monitoreo del tobillo”. “Dijo que comenzó a tocarlo tarde en la noche y se detuvo alrededor de la medianoche”.

De Moraes recibió información de que el monitor de tobillo del líder de extrema derecha fue violado a las 12:08 de la mañana del sábado. La orden de arresto llegó horas después.

Un panel del Tribunal Supremo dictaminó en septiembre que Bolsonaro intentó llevar a cabo un golpe de Estado y mantenerse en la presidencia tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El lunes, el mismo panel votará sobre la orden de arresto preventivo.

La reunión de Bolsonaro con una jueza asistente el domingo fue un procedimiento para discutir la legalidad de su encarcelamiento, pero también proporcionó otra oportunidad para que sus abogados argumentaran que debería permanecer bajo arresto domiciliario debido a su mala salud. De Moraes ha rechazado previamente solicitudes similares.

De Moraes autorizó que Bolsonaro fuera visitado por la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien estaba fuera de Brasilia cuando los agentes de la policía federal detuvieron a su esposo.

Lula hizo sus primeros comentarios sobre el encarcelamiento de su predecesor en la reunión del grupo de naciones del G20 en Sudáfrica. Lula dijo a los periodistas: “El tribunal decidió, eso está resuelto. Todos saben lo que hizo”.