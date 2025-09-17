Opinión
17 de septiembre de 2025
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, tiene cáncer de piel

Su médico hizo el anuncio esta tarde e indicó que es un tipo “que puede tener consecuencias serias”

17 de septiembre de 2025 - 1:28 PM

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en Brasilia el 5 de julio del 2024. (AP foto/Eraldo Peres) (Eraldo Peres)
Por AFP
Agencia de noticias

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Breaking NewsCáncerJair BolsonaroBrasil
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
