Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, tiene cáncer de piel
Su médico hizo el anuncio esta tarde e indicó que es un tipo “que puede tener consecuencias serias”
17 de septiembre de 2025 - 1:28 PM
17 de septiembre de 2025 - 1:28 PM
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.
Bolsonaro tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.
Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: