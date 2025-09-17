Opinión
17 de septiembre de 2025
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bolsonaro ingresa al hospital por segunda ocasión desde que fue condenado por intento de golpe

Estuvo recibiendo tratamiento por vómitos y baja presión arterial

17 de septiembre de 2025 - 9:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal declaró a Bolsonaro culpable el jueves pasado de intentar un golpe de Estado para mantenerse ilegalmente en el poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fue sentenciado a 27 años y tres meses en prisión. (Andre Penner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue al hospital el martes por segunda vez desde que fue declarado culpable la semana anterior por cargos de intento de golpe de Estado. El exmandatario recibió atención médica por padecimientos como vómitos y baja presión arterial, informó su hijo.

RELACIONADAS

Bolsonaro acudió al mismo hospital en Brasilia el domingo pasado, después de presentar lesiones cutáneas. Los médicos dijeron en ese momento que los análisis revelaron un cuadro de anemia por deficiencia de hierro y signos de una neumonía reciente.

Bolsonaro presentó malestar el martes por “un fuerte ataque de hipo, vómitos y baja presión arterial”, escribió su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en la red social X, agregando que la policía lo había llevado al hospital.

Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal declaró a Bolsonaro culpable el jueves pasado de intentar un golpe de Estado para mantenerse ilegalmente en el poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fue sentenciado a 27 años y tres meses en prisión.

La sentencia no envía a Bolsonaro de inmediato a prisión. El panel del tribunal tiene hasta 60 días para publicar el fallo después de la decisión. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.

El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa.Lula, quien está de visita en el interior del estado de São Paulo, no se encontraba este domingo en Brasilia.Las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para dispersar, sin éxito, a los manifestantes, que portaban banderas del país y algunos estaban armados con palos.
1 / 11 | Impactantes fotos de partidarios de Jair Bolsonaro tomando las sedes del gobierno de Brasil. El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa. - Agencia EFE

Bolsonaro ha negado haber cometido algún ilícito y ha dicho que es víctima de persecución política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado de acuerdo y calificó el juicio como una “cacería de brujas”, y en julio impuso aranceles del 50% sobre los productos procedentes de Brasil, mencionando entre sus argumentos el caso en contra de Bolsonaro y otros asuntos.

El expresidente, de 70 años de edad, ha estado bajo arresto domiciliario desde principios de agosto, luego de que el juez que preside el caso, Alexandre de Moraes, ha dicho que Bolsonaro había violado las medidas cautelares que se le impusieron. Bolsonaro lleva un dispositivo de rastreo en el tobillo.

De Moraes intensificó las medidas de seguridad a finales de agosto, ordenando que la policía realizara inspecciones de todos los vehículos que salieran de la residencia de Bolsonaro y mantuviera vigilancia constante en el exterior de la vivienda.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado durante un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2018. En abril, se sometió a una cirugía por una obstrucción intestinal.

Se tiene previsto que los abogados de Bolsonaro presenten su pobre estado de salud como argumento en una solicitud de arresto domiciliario, en lugar de obligarlo a cumplir la sentencia en un centro de detención.

Tags
Breaking NewsBrasilJair Bolsonaro
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
