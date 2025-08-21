Policía brasileña: expresidente Jair Bolsonaro planeaba huir a Argentina para pedir asilo

La policía federal de Brasil indicó que los mensajes encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro mostraban que quería huir a Argentina y solicitar asilo político, según documentos vistos el miércoles por The Associated Press.

Bolsonaro está siendo juzgado por un presunto intento de golpe de Estado. El miércoles, la policía acusó formalmente al expresidente y a uno de sus hijos de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente.

La AP tuvo acceso a la investigación policial, la cual fue enviada al Supremo Tribunal Federal. El gobierno argentino no respondió a una solicitud de comentarios que hizo la agencia noticiosa.

Silas Malafaia, un pastor evangélico y firme aliado de Bolsonaro, también fue objeto de la investigación policial. Los investigadores le confiscaron el pasaporte, pero no fue acusado formalmente de obstrucción de la justicia.

Investigadores de la policía federal brasileña indicaron en un informe de 170 páginas que Bolsonaro tenía un borrador de una solicitud de asilo político al gobierno del presidente argentino Javier Milei, fechada el 10 de febrero de 2024. El expresidente guardó el documento dos días después de que las autoridades registraran su casa y oficina como parte de una investigación sobre un presunto complot golpista.

1 / 11 | Impactantes fotos de partidarios de Jair Bolsonaro tomando las sedes del gobierno de Brasil. El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa. - Agencia EFE

En una carta de 33 páginas dirigida a Milei, Bolsonaro alegó que es víctima de persecución política en Brasil.

“Yo, Jair Messias Bolsonaro, solicito asilo político a Su Excelencia en la República de Argentina, de carácter urgente, ya que me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y temo por mi vida”, escribió el exgobernante brasileño.

El 12 de febrero, Bolsonaro supuestamente pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia, azuzando especulaciones entre los críticos de que podría haber estado intentando evitar el arresto.