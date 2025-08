Supremo Tribunal de Brasil ordena arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro

El caso contra Bolsonaro

Tras la noticia de la orden de arresto, un funcionario de la policía federal de Brasil dijo a The Associated Press que agentes federales habían incautado teléfonos móviles en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, tal como ordenó De Moraes en su decisión. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato, ya que no está autorizado a declarar sobre el asunto.