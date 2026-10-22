Cámaras de seguridad muestran los últimos momentos del puertorriqueño asesinado en Medellín

La muerte del puertorriqueño Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, de 53 años, en un hotel del barrio Laureles, en Medellín, tiene consternada a la comunidad. Las autoridades encontraron su cadáver en la habitación, que estaba completamente desordenada y, aparentemente, sin varias de sus pertenencias.

El hallazgo ocurrió sobre las 9:00 a. m. del pasado lunes 19 de octubre, luego de que el conductor, encargado de llevarlo a los sitios turísticos de la ciudad, lo llamara en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. Como el último contacto que habían tenido fue el domingo, la situación comenzó a preocuparlo.

Ante su insistencia, el hombre le pidió al personal del hotel que ingresara a la habitación para verificar si Rodríguez Meléndez se encontraba bien o le había ocurrido algo. Al entrar, se dieron cuenta de que su cuerpo yacía sin vida sobre la cama.

Video revela supuestas últimas horas del boricua que habría sido asesinado en Colombia Gustavo Javier Rodríguez Meléndez fue hallado sin vida en un alojamiento turístico del barrio Laureles, en Medellín. Dos días antes, el empresario habría llegado a este negocio de la zona.

Agentes del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la investigación. Los primeros reportes indicaron que su muerte podría tratarse de un homicidio y que, al parecer, le habrían suministrado escopolamina. Sin embargo, la investigación apenas comienza y se debe esperar el dictamen de Medicina Legal.

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De acuerdo con los primeros testimonios, el puertorriqueño habría salido el sábado por la noche para encontrarse con un amigo en un establecimiento de la ciudad. No obstante, después de algunas horas, perdieron toda comunicación con él, según información de medios locales.

Cámaras de seguridad muestran los últimos momentos del puertorriqueño

El periódico Q’hubo Medellín tuvo acceso a las cámaras de seguridad de un comercio cercano al hotel donde se hospedaba el extranjero, antes de que encontraran su cuerpo. En las imágenes se observa al hombre hablando con una empleada del negocio, quien le entregaba la billetera que había dejado olvidada.

El puertorriqueño estuvo en este lugar a las 9:44 p. m. del sábado 17 de octubre, según consta en la grabación. Allí permaneció durante casi dos minutos mientras hablaba con la mujer.

Después de la breve charla, abandonó el lugar a las 9:45 p. m., al parecer, rumbo al hotel donde se hospedaba desde el viernes 16 de octubre.