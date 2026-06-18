Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Caso Lyhanna en Francia: autopsia revela que la niña fue víctima de agresión sexual

El principal sospechoso por el asesinato de la niña de 11 años es un hombre de 41 años con múltiples antecedentes de abusos a menores

18 de junio de 2026 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Policías franceses guardan el lugar donde fue hallado un cuerpo durante la búsqueda de una niña de 11 años desaparecida en Puycasquier. (Frederic Lancelot)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lyhanna, la niña 11 años que apareció muerta el pasado 4 de junio, fue víctima de una violación y en sus partes íntimas fueron halladas trazas correspondientes con el ADN del principal sospechoso, un hombre de 41 años con múltiples antecedentes de violaciones y abusos a menores, informó este jueves el canal BFMTV.

RELACIONADAS

A partir de ahora, la investigación se centrará en determinar las circunstancias de todo el crimen. Todavía se desconocen las causas de la muerte de la pequeña, ya que los peritajes continúan en curso.

El conocido como “caso Lyhanna” ha puesto de manifiesto, tal y como ha reconocido el actual Gobierno francés, las deficiencias de la Justicia en el tratamiento de las denuncias por abusos sexuales y violación.

Al menos un centenar de asociaciones feministas y de colectivos en defensa de la infancia celebrarán una protesta nacional el próximo 4 de julio para pedir una ley integral contra la violencia sobre las mujeres y los menores.

Estas asociaciones han apuntado a graves deficiencias en la manera en la que se tramitan las denuncias por parte de las fuerzas de seguridad y de la Justicia y han puesto como ejemplo la ley integral contra la violencia de género que está en vigor en España desde hace más de 20 años.

El asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un granero abandonado en la localidad de Puycasquier (sur de Francia), ha suscitado una gran polémica en este país después de que se conociera que el principal sospechoso había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones a menores sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.

En paralelo, la prensa francesa reveló que el padre del principal sospechoso había sido acusado en 2013 de la violación a una de sus nietas, de 10 años, que fue archivada por falta de pruebas.

El hermano del sospechoso también fue arrestado durante varias horas después de que acudiera a comisaría a presentar una denuncia por difamación, al recibir insultos en redes sociales, y la consulta de su historial judicial desvelara que tenía antecedentes por la denuncia de una mujer por secuestro y violación.

Tags
FranciaMuertesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: