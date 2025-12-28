Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Choque múltiple en autopista de Japón deja dos muertos y 26 heridos

El accidente, que involucró a más de 60 vehículos, ocurrió a unas 100 millas al noreste de Tokio

28 de diciembre de 2025 - 9:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía de caminos de la prefectura de Gunma informó el sábado que el choque múltiple en la autopista Kan-etsu comenzó con una colisión entre dos camiones en la localidad de Minakami, a unas 100 millas al noroeste de Tokio.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un choque masivo que involucró a 67 vehículos en condiciones de nieve causó la muerte de dos personas y dejó 26 heridos en una autopista de Japón el viernes por la noche, mientras el país daba inicio a su temporada de vacaciones de fin de año.

La policía de caminos de la prefectura de Gunma informó el sábado que el choque múltiple en la autopista Kan-etsu comenzó con una colisión entre dos camiones en la localidad de Minakami, a unas 100 millas al noroeste de Tokio.

El choque inicial bloqueó partes de la autopista, y los coches que venían detrás no pudieron frenar en la superficie nevada.

Un incendio estalló en el extremo final del accidente y se extendió a 20 vehículos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados. Las llamas fueron extinguidas unas siete horas después, informó la policía.

Una mujer de 77 años de Tokio falleció en un automóvil de pasajeros, y un cuerpo calcinado fue recuperado posteriormente del asiento del conductor de un camión quemado, según la policía. De los 26 heridos, se informó que cinco se encontraban en estado grave.

Una advertencia sobre fuertes nevadas estaba vigente el viernes por la noche, cuando muchos japoneses comenzaron sus vacaciones de fin de año y Año Nuevo.

Partes de la autopista se cerraron para la investigación policial, la remoción y limpieza de los restos del accidente.

JapónAccidentes de TránsitoMuertesHeridos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
