Científicos pierden empleos y becas por recortes en Estados Unidos; universidades extranjeras aprovechan

Trump analiza prohibir o restringir viajes a EE.UU. a ciudadanos de estos 43 países. El Gobierno de Donald Trump estudia prohibir la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de 43 países, entre ellos Cuba y Venezuela, según información interna a la que tuvo acceso The New York Times.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hace unas semanas que el bloque tiene la intención de “consagrar en la ley la libertad de investigación científica”. Sus declaraciones se produjeron en el marco del lanzamiento de “Choose Europe for Science” de la UE —el cual estaba en proceso antes de los recortes del gobierno de EEUU, pero que ha buscado capitalizar el momento.

“Nuestros colegas investigadores estadounidenses no están particularmente interesados en el dinero”, dijo sobre los solicitantes. “Lo que quieren sobre todo es poder continuar con su investigación y que se preserve su libertad académica”.

Demasiado pronto para hablar de una “fuga de cerebros”

Además, el liderazgo estadounidense en el financiamiento de investigación y desarrollo es enorme, e incluso los significativos recortes pueden dejar en pie algunos programas cruciales. Estados Unidos ha sido el principal financiador mundial de investigación y desarrollo, incluyendo inversión gubernamental, universitaria y privada, durante décadas. En 2023, el país financió el 29% de la investigación y desarrollo a nivel mundial, de acuerdo con la American Association for the Advancement of Science.