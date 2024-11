Cientos de niños libaneses lidian con heridas físicas y emocionales por la guerra

“¿Qué quieren de nosotros?”

Fue “como si algo me levantara para poder agarrar a mis hijas. No tengo idea de cómo logré jalarlas y arrojarlas por la ventana”, relató Zayoun desde la unidad de cuidados intensivos de quemados. “No estaban en llamas, pero estaban quemadas. Estaban cubiertas de ceniza negra... (Ivana) no tenía pelo. Me dije a mí misma: ‘Esa no es ella’”.