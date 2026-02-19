Comienza juicio contra sospechoso de un feminicidio que estremeció a Costa Rica

Un tribunal de Costa Rica comenzó este miércoles el juicio contra un hombre identificado como Jeremy Buzano como sospechoso de asesinar a su pareja Nadia Peraza, en un feminicidio que estremeció al país en 2024 debido al grado de violencia.

La acusación señala al sospechoso, de 26 años de edad, de asesinar a su pareja y luego hacerse pasar por ella en redes sociales y en mensajes de texto desde el teléfono móvil, además de utilizar sus tarjetas bancarias.

El sospechoso enfrenta un cargo de feminicidio (delito que se castiga en Costa Rica con hasta con 35 años de cárcel), uno de sustracción patrimonial, 11 de estafa informática y 8 por suplantación de identidad en perjuicio de su pareja Nadia Peraza, quien para el momento de los hechos tenía 21 años de edad.

El caso salió a la luz en mayo de 2024 cuando las autoridades detuvieron al sospechoso y encontraron el cuerpo.

PUBLICIDAD

La joven, quien tenía una hija con el acusado, fue reportada como desaparecida el 1 de marzo de 2024 y fue vista con vida por su familia por última vez el 20 de febrero de ese año en una comunidad de la provincia de Heredia, en el centro del país.

La acusación de la Fiscalía reseña una serie de antecedentes de violencia que sufrió la víctima antes de ser asesinada.

En el inicio del juicio en el Tribunal Penal de Heredia este miércoles, el abogado defensor afirmó que Buzano es inocente y que así lo demostrará.