NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Comienza juicio contra sospechoso de un feminicidio que estremeció a Costa Rica

Ese delito se castigó con hasta 35 años de cárcel

19 de febrero de 2026 - 9:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso salió a la luz en mayo de 2024 cuando las autoridades detuvieron al sospechoso y encontraron el cuerpo. (Jeffrey Arguedas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un tribunal de Costa Rica comenzó este miércoles el juicio contra un hombre identificado como Jeremy Buzano como sospechoso de asesinar a su pareja Nadia Peraza, en un feminicidio que estremeció al país en 2024 debido al grado de violencia.

RELACIONADAS

La acusación señala al sospechoso, de 26 años de edad, de asesinar a su pareja y luego hacerse pasar por ella en redes sociales y en mensajes de texto desde el teléfono móvil, además de utilizar sus tarjetas bancarias.

El sospechoso enfrenta un cargo de feminicidio (delito que se castiga en Costa Rica con hasta con 35 años de cárcel), uno de sustracción patrimonial, 11 de estafa informática y 8 por suplantación de identidad en perjuicio de su pareja Nadia Peraza, quien para el momento de los hechos tenía 21 años de edad.

El caso salió a la luz en mayo de 2024 cuando las autoridades detuvieron al sospechoso y encontraron el cuerpo.

La joven, quien tenía una hija con el acusado, fue reportada como desaparecida el 1 de marzo de 2024 y fue vista con vida por su familia por última vez el 20 de febrero de ese año en una comunidad de la provincia de Heredia, en el centro del país.

La acusación de la Fiscalía reseña una serie de antecedentes de violencia que sufrió la víctima antes de ser asesinada.

En el inicio del juicio en el Tribunal Penal de Heredia este miércoles, el abogado defensor afirmó que Buzano es inocente y que así lo demostrará.

El juicio podría extenderse por uno dos meses.

Tags
Breaking NewsfeminicidioCosta Rica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
