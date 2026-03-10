Opinión
NoticiasMundo
Con un mensaje de paz estatua gigante del Niño Jesús visita el Tepito en Ciudad de México

La imagen de 13 pies tiene el objetivo de hacer frente a la delincuencia en esa peligrosa zona

10 de marzo de 2026 - 7:46 PM

La gigantesca figura llegó esta semana al barrio de Tepito de Ciudad de México, conocido por sus bulliciosos mercados callejeros y su fuerte identidad local, pero también por los problemas de delincuencia que arrastra desde hace tiempo. (Ginnette Riquelme)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México- Su rostro y su cuerpo se asemejan a los de un recién nacido. Sin embargo, la estatua del Niño Jesús mide 13 pies de altura y recorre el centro de México difundiendo un mensaje de paz.

La gigantesca figura llegó esta semana al barrio de Tepito de Ciudad de México, conocido por sus bulliciosos mercados callejeros y su fuerte identidad local, pero también por los problemas de delincuencia que arrastra desde hace tiempo. Siguieron oraciones, ofrendas y una misa.

“El Niño Jesús significa todo para mí y mi familia porque somos muy católicos”, dijo Guillermo Ramírez, un residente local que coordinó la logística para la visita de la estatua. “Al traerlo aquí, quiero demostrar que hay gente buena en Tepito”.

Este músico de 49 años vio por primera vez al Niño Jesús gigante en 2024 en un barrio cercano. Al ver la devoción que despertaba entre los fieles, pensó que su comunidad también podría beneficiarse. Así que se puso en contacto con la familia propietaria de la estatua, que hizo su primera visita a Tepito ese mismo año.

“Como representa la paz, esperamos que haya paz en nuestro barrio, en nuestra familia”, dijo la esposa de Ramírez, Alma Cravioto.

Feligreses participan en una ofrenda a un Niño Jesús gigante en la Ciudad de México, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme)
Feligreses participan en una ofrenda a un Niño Jesús gigante en la Ciudad de México, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme) (Ginnette Riquelme)

Una estatua con una misión

El artista mexicano Abraham Gómez creó la figura del Niño Jesús junto a su hermano en 2013.

“Esto comenzó como un proyecto llamado ‘Caminata por la Paz y el Bien’, destinado a promover y difundir valores en familias, pueblos y barrios a través del arte sacro”, dijo Gómez.

La estatua ha viajado a comunidades de los estados mexicanos de Puebla, Tlaxcala y Jalisco, incluidos lugares donde la violencia derivada del narcotráfico afecta a las comunidades locales.

“La inseguridad ha complicado nuestras visitas últimamente”, dijo Gómez. “Pero por eso creemos que estas actividades son más necesarias que nunca”.

Fabricada con una estructura de acero y capas de espuma de poliuretano y resina reforzadas con fibra de vidrio, la estatua pesa alrededor de media tonelada. Gómez dice que se inspiró en las figuras más pequeñas del Niño Jesús, muy apreciadas entre los católicos mexicanos, que tradicionalmente las visten antes de la Candelaria, el 2 de febrero.

Él y su hermano transportan la imagen en una enorme cesta colocada encima de un camión de plataforma. En cada uno de los viajes del Niño Jesús, encabezan una procesión que se dirige a una iglesia local o punto de encuentro, donde los devotos pueden hacer ofrendas y un sacerdote celebra la misa.

Tras su llegada a Tepito el lunes por la noche, decenas de residentes se reunieron en torno a la imponente estatua mientras la música y las oraciones llenaban la calle. Los vecinos también compartieron “atole”, una bebida tradicional de maíz caliente.

“Para nosotros, lo importante no es sólo traer la estatua para que los visitantes puedan hacerse fotos”, dijo Gómez. “Es que se vayan con un mensaje que les quede en el corazón”.

Feligreses rezan a un Niño Jesús gigante en la Ciudad de México, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme)
Feligreses rezan a un Niño Jesús gigante en la Ciudad de México, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Ginnette Riquelme) (Ginnette Riquelme)

Fe en el barrio

El Niño Jesús gigante abandonó el martes su posición dormida y se sentó erguido. Siguiendo la costumbre mexicana de vestirlo, los lugareños vistieron la estatua con tejidos tradicionales inspirados en el arte huichol, una colorida tradición indígena del oeste de México.

“Queremos reivindicar las tradiciones de nuestras comunidades ancestrales”, afirma Gómez. “Mostrar que México es una mezcla de culturas, conformada tanto por la herencia española como por las raíces indígenas”.

María Concepción Franco, vecina de Tepito, dijo que ya había visto a la figura y que le emocionaba que visitara su barrio.

“Esto es una bendición para mí”, dijo. “Me ha concedido milagros y le he pedido mucho”.

Amigos y seres queridos le han regalado imágenes del Niño Jesús a lo largo de los años. Guarda algunas en casa y lleva una en el bolso.

“Él me ayuda a mantenerme fuerte a pesar de todas las dificultades”, dijo Franco. “No tengo hijos, pero me siento muy unida a él”.

The Associated Press
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
