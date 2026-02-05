Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Condenan a cuatro años de cárcel a una mujer que amenazó con quemar la momia de Lenin

De acuerdo con la acusación, llamó cinco veces a un teléfono de emergencia para comunicar que tenía “medio kilo de dinamita”

5 de febrero de 2026 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen de archivo una vista de gente paseando por la Plaza Roja, con la catedral de San Basilio de fondo, en Moscú, Rusia. (AP)
En esta imagen de archivo una vista de gente paseando por la Plaza Roja, con la catedral de San Basilio de fondo, en Moscú, Rusia. (AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un tribunal de Moscú ha condenado a 4 años de prisión a una mujer que amenazó con quemar la momia de Lenin cuando se encontraba en estado de embriaguez, informaron este jueves fuentes judiciales.

Según el canal de Telegram de los juzgados de la capital rusa, la mujer, identificada como Olga F., fue acusada de amenazar con causar una explosión en la plaza Roja y, de paso, quemar el mausoleo de Lenin, donde se encuentra la momia.

De acuerdo con la acusación, la mujer llamó cinco veces a un teléfono de emergencia para comunicar que tenía “medio kilo de dinamita”.

“Posteriormente explicó que quería demostrar a sus compañeros de copas lo dura que era”, señaló la nota oficial.

Los agentes de seguridad detuvieron a Olga, pero no encontraron artefactos explosivos en su posesión.

En junio de 2024, un tribunal ruso también envió a prisión por 4 años a un hombre que arrojó un cóctel mólotov contra el mausoleo del líder bolchevique.

Además, en febrero de 2023 fue detenido un hombre que intentó penetrar en el mausoleo de noche para sustraer el cuerpo embalsamado del fundador de la URSS.

En el interrogatorio, el moscovita confesó que quería robar la momia de Lenin, que la Iglesia y la oposición liberal piden enterrar.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
