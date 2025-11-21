Opinión
21 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
“Continuar la guerra carece de sentido y es peligroso”: Rusia da ultimátum a Volodymyr Zelensky

Sin embargo, el portavoz negó que el país haya recibido el plan de paz de Estados Unidos

21 de noviembre de 2025 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un cartel que representa a un soldado con el lema 'La victoria será nuestra' en San Petersburgo, Rusia. (ANATOLY MALTSEV)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Kremlin advirtió hoy al presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, de que continuar la guerra “carece de sentido” y, además, es “peligroso” para su Gobierno, por lo que llamó a Kiev a negociar “ahora mismo” un arreglo pacífico.



“La continuación (de la guerra) para ellos carece de sentido y es peligrosa. El régimen (de Kiev) debe tomar una decisión responsable y debe hacerlo ahora”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que “el eficaz trabajo de las Fuerzas Armadas rusas debe convencer a Zelensky y a su régimen de que es mejor llegar a un acuerdo y hacerlo ahora. Mejor ahora que después”.

“El espacio para una libre toma de decisiones se reduce según va perdiendo territorio”, alertó.

De hecho, consideró que los recientes éxitos de Rusia en el campo de batalla “son la imposición a Zelensky y a su régimen de un arreglo pacífico del problema”.

Estados Unidos se alinea con Rusia a tres años de la guerra en Ucrania

Estados Unidos se alinea con Rusia a tres años de la guerra en Ucrania

Así transcurrió el cambio de postura en la ONU para poner fin al conflicto.

A su vez, el portavoz del Kremlin aseguró que la Casa Blanca no le ha informado “oficialmente” de su nuevo plan de paz para Ucrania, aunque insistió en que Moscú sigue fiel a lo acordado en la cumbre de Alaska en agosto pasado, donde se negó a declarar un alto el fuego.

“Oficialmente no hemos recibido nada. Es más, nos enteramos de algunas cosas por la prensa, aunque nuestros contactos (con Estados Unidos) no cesan, y nunca los hemos interrumpido”, dijo.

Peskov volvió a negarse a comentar el contenido del plan, aduciendo que el Kremlin se opone a negociar la paz en Ucrania “con un megáfono en la mano”.

Rusia dijo hoy haber tomado durante la última semana dieciséis localidades en Ucrania, coincidiendo con la filtración del plan de paz de 28 puntos, que generales estadounidenses presentaron el jueves en Kiev al presidente ucraniano, Volodymir Zelensky.

El líder ruso, Vladimir Putin, respondió al plan el jueves desplazándose a un puesto de mando de la agrupación militar Západ (Oeste), donde el Estado Mayor le informó de la toma del bastión de Kúpiansk en la región de Járkov.

