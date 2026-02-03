Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Controversia en España: el gobierno busca prohibir redes sociales para menores de 16 años

Con la iniciativa, el país se sumaría a otros como Australia y Francia, que ya han adoptado o estudian medidas similares

3 de febrero de 2026 - 3:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Pedro Sánchez confirmó la medida. (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

España planea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, dijo el martes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una medida destinada a proteger a los jóvenes de los daños de los contenidos en línea.

RELACIONADAS

El líder progresista español habló en una cumbre en los Emiratos Árabes Unidos, donde reprendió a las mayores empresas tecnológicas del mundo por permitir contenidos ilegales como abusos sexuales a menores e imágenes y vídeos deepfake sexualizados no consentidos en sus plataformas, diciendo que los gobiernos también tenían que “dejar de hacer la vista gorda”.

“Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron navegar solos”, dijo Sánchez. “No lo aceptaremos más”.

Con ello, España se une a un número creciente de países, entre ellos Australia y Francia, que han adoptado o están estudiando medidas para restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

En enero, los legisladores franceses aprobaron un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años, allanando el camino para que la medida entre en vigor al comienzo del próximo curso escolar en septiembre. El proyecto de ley también prohibiría el uso de teléfonos móviles en los institutos.

Mientras tanto, Australia ha empezado a aplicar la primera prohibición mundial de redes sociales para menores de 16 años, después de que su gobierno aprobara una medida que responsabiliza a plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram por no impedir que los menores tengan cuentas.

Dinamarca también ha introducido una legislación similar para prohibir el acceso a las redes sociales a los usuarios menores de 15 años.

Sánchez dijo que España exigirá a las empresas de redes sociales que hagan cumplir la prohibición con sistemas de verificación de la edad, “no sólo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen.”

Muchas aplicaciones de redes sociales exigen que los usuarios tengan al menos 13 años, aunque su cumplimiento varía. A menudo se pide a los usuarios que declaren su edad.

La prohibición se añadirá a una medida ya existente centrada en la protección digital de los menores que se está debatiendo en el Parlamento, según informó un portavoz del Gobierno español.

España Redes sociales Adolescentes Niñez
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
