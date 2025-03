Deir al Balah, Franja de Gaza - Las panaderías de Gaza se quedarán sin harina para hacer pan en una semana, según la ONU . Las agencias han reducido a la mitad la distribución de alimentos a las familias. En los mercados faltan la mayoría de las verduras. Muchos trabajadores humanitarios no pueden moverse debido al bombardeo israelí.

Los trabajadores humanitarios están racionando los suministros que tienen, pero advierten de un aumento catastrófico en el hambre severa y la desnutrición. Eventualmente, los alimentos se agotarán por completo si no se restablece el flujo de ayuda, porque la guerra ha destruido casi toda la producción local de alimentos en Gaza.

Pero Israel no ha reanudado el sistema para que los grupos de ayuda notifiquen al Ejército de sus movimientos para asegurarse de que no sean golpeados por el bombardeo, dijeron varios trabajadores humanitarios. Como resultado, varios grupos han detenido las entregas de agua, la nutrición para niños desnutridos y otros programas porque no es seguro que los equipos se muevan.