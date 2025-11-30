Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuatro personas mueren por consumo de alcohol adulterado en Irán

Otras dos personas están hospitalizadas en cuidados intensivos

30 de noviembre de 2025 - 6:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Irán, tomar alcohol es considerado inmoral y es castigado con azotes o multas en efectivo. (Archivo)
El consumo y la venta de alcohol están prohibidos en la República Islámica, pero la prensa informa regularmente de intoxicaciones mortales con alcohol de contrabando, que es fácil de conseguir
Por AFP
Agencia de noticias

Al menos cuatro personas murieron tras consumir alcohol adulterado en Irán, donde la venta de bebidas alcohólicas está prohibida, anunció la prensa estatal la madrugada del domingo.

“El consumo de bebidas alcohólicas artesanales provocó la muerte de cuatro personas y la intoxicación de otras cinco en Iranshahr (sudeste) en las últimas 24 horas”, anunció la agencia noticiosa Irna citando a una autoridad médica local.

“Dos afectados están en cuidados intensivos” agregó.

El consumo y la venta de alcohol están prohibidos en la República Islámica, pero la prensa informa regularmente de intoxicaciones mortales con alcohol de contrabando, que es fácil de conseguir.

En Iranshahr, la policía “identificó y arrestó a tres distribuidores de bebidas alcohólicas”, indicó Irna.

Solo las minorías no musulmanas (cristianos, judíos y zoroastrianos) están exentas de la prohibición pero no pueden beber en público.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
