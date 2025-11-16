Opinión
16 de noviembre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Irán lanza una operación de siembra de nubes ante la peor sequía en décadas

El país lleva años sufriendo sequías crónicas y olas de calor que se prevé empeoren con el cambio climático

16 de noviembre de 2025 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para provocar precipitaciones. (VASSILIKI PASCHALI)
Por AFP
Agencia de noticias

Las autoridades iraníes iniciaron operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron los medios estatales.

“Hoy se llevó a cabo un vuelo de siembra de nubes en la cuenca del lago Urmía por primera vez en el año hidrológico”, que comienza en septiembre, indicó la agencia de noticias oficial Irna el sábado por la noche.

Este lago, el más grande de Irán, situado en el noroeste del país, ha menguado considerablemente debido a la sequía.

Según Irna, se llevarán a cabo otras operaciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental.

La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para provocar precipitaciones. El año pasado, Irán anunció que había desarrollado su propia tecnología en este ámbito.

Irán, un país en gran parte árido, lleva años sufriendo sequías crónicas y olas de calor que se prevé empeoren con el cambio climático.

Según la agencia Irna, Irán vive actualmente “el otoño más seco de los últimos 50 años”. Según el servicio meteorológico nacional, citado por la agencia, las precipitaciones de este año son un 89% inferiores a la media a largo plazo.

El presidente Masud Pezeshkian advirtió a principios de mes que Teherán, la capital, podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llovía antes de fin de año. Posteriormente, el gobierno aclaró que su intención era alertar a la población sobre la gravedad de la situación, y no anunciar un proyecto concreto.

Otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, también recurren a la siembra de nubes para producir lluvia artificialmente.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
¿Quiénes somos?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHora
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
