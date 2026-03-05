Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuba presenta cargos de terrorismo contra sospechosos de disparar desde lancha

La Fiscalía indicó en un comunicado que los sospechosos de origen cubano permanecen en detención preventiva

5 de marzo de 2026 - 10:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La foto muestra las armas que, presuntamente, las autoridades cubanas encontraron en el interior del bote. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuba informó el miércoles que presentó cargos por terrorismo contra seis sospechosos a los que atribuye haber disparado contra soldados suyos desde una lancha rápida con bandera de Florida.

RELACIONADAS

La Fiscalía indicó en un comunicado que los sospechosos de origen cubano permanecen en detención preventiva, y que les garantizará el “debido proceso” mientras actúa “en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país”.

El gobierno ha afirmado que 10 cubanos fuertemente armados procedentes de Estados Unidos a bordo de la embarcación, abrieron fuego mientras intentaban infiltrarse en la isla para cometer actos de terrorismo. Señaló que los soldados cubanos respondieron al fuego y mataron a cuatro sospechosos.

El gobierno presentó objetos que, según dijo, fueron hallados en la lancha, entre ellos una docena de armas de alto poder, más de 12,800 municiones y 11 pistolas.

El fiscal jefe Edward Robert Campbell indicó a The Associated Press que los cargos por terrorismo conllevan una posible condena de hasta 30 años de prisión o incluso la pena de muerte, aunque Cuba mantiene una moratoria sobre esta última desde 2003.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
