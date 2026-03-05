Ecuador declara “persona non grata” al embajador de Cuba y ordena su expulsión del país

Quito- Ecuador declaró el miércoles “persona non grata” al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, y a su personal diplomático, y les dio 48 horas para abandonar el país sudamericano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador dijo en un comunicado que la medida se adoptó en el marco del derecho diplomático internacional, pero no dijo por qué obligaban a los diplomáticos a marcharse. La Convención de Viena permite a los países declarar persona non grata al personal diplomático sin dar explicaciones.

Poco después del anuncio, se pudo ver a un hombre en el tejado de la Embajada de Cuba en Quito quemando una bolsa de papeles en un horno. La quema fue presenciada por Associated Press y posteriormente publicada en un vídeo en las redes sociales por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien comentó sin rodeos: “Una barbacoa de papel”.

Las autoridades ecuatorianas no proporcionaron más detalles sobre el incidente ni identificaron al hombre.

El gobierno cubano rechazó enérgicamente la medida en un comunicado emitido el miércoles por la noche, calificándola de “acto inamistoso y sin precedentes que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países”.

“Esta acción demuestra también el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

La decisión sigue a una orden ejecutiva firmada el martes por Noboa en la que canceló las funciones diplomáticas del embajador ecuatoriano en Cuba, José María Borja, también sin explicación.

Trabajadores ondean la bandera cubana a media asta en la Tribuna Antiimperialista cerca de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el lunes 5 de enero de 2026, en memoria de los cubanos que murieron dos días antes en Caracas, Venezuela, durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. (AP Photo/Ramon Espinosa) (Ramon Espinosa)

El mismo día, Estados Unidos y Ecuador anunciaron el inicio de operaciones militares conjuntas contra grupos del crimen organizado en la nación andina. Noboa ha tratado de posicionarse como un líder de mano dura contra la delincuencia tras el aumento de la violencia de los grupos armados en los últimos años.

La medida se produce en medio de la creciente presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba, que se intensificó después de que una operación militar estadounidense depusiera al exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Desde entonces, Trump ha puesto restricciones a la venta de petróleo a Cuba y ha dicho que el gobierno estaba “listo para caer”. Ecuador es uno de los aliados y colaboradores de la administración Trump en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo el miércoles en un mensaje en X que no parecía “coincidencia” que Ecuador expulsara al personal diplomático cubano al mismo tiempo que Estados Unidos ejercía presión sobre Cuba y otros gobiernos de la región, y antes de una reunión de líderes latinoamericanos, en su mayoría de derecha, en Miami la próxima semana, a la que está previsto que asista Noboa.

Ecuador y Cuba mantienen relaciones bilaterales desde 1960, que han sufrido altibajos con los cambios en la política ecuatoriana.

La decisión del miércoles tiene un “componente ideológico”, dijo Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. Dijo que Noboa “se ha alineado con los intereses de Estados Unidos”.

La expulsión efectiva de los funcionarios cubanos se produce después de varios dramas diplomáticos entre Ecuador y otras naciones latinoamericanas en los últimos años. En 2024, funcionarios ecuatorianos allanaron la embajada de México para detener al ex vicepresidente que se refugiaba allí. Los expertos afirmaron que se trataba de una flagrante violación del derecho internacional, lo que provocó que México cortara relaciones.