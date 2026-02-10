Opinión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos cuatro personas son asesinadas en un ataque armado en una playa de Ecuador

También hay una persona herida que fue trasladada a un hospital

10 de febrero de 2026 - 10:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ataque se registró frente al muelle artesanal, cuando varios hombres armados dispararon contra un grupo de personas y pescadores que se encontraban en la playa, junto a sus embarcaciones, de acuerdo a reportes de medios locales. (Dolores Ochoa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos cuatro personas fueron asesinadas este lunes en un ataque armado registrado en una playa del municipio de San Vicente, de la provincia costera de Manabí, en Ecuador una de las más golpeadas por la violencia vinculada al crimen organizado.

El coronel Carlos Ortega, jefe policial de la zona, señaló que además de los fallecidos confirmados hasta el momento hay una persona herida que fue trasladada a un hospital.

El ataque se registró frente al muelle artesanal, cuando varios hombres armados dispararon contra un grupo de personas y pescadores que se encontraban en la playa, junto a sus embarcaciones, de acuerdo a reportes de medios locales.

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo moradores y comerciantes de la zona corren para esconderse del ataque.

Ortega indicó que activaron a unidades especializadas y equipos tácticos para investigar el crimen y que también se estaban realizando sobrevuelos para apoyar en la búsqueda de los sospechosos.

“La Policía se encuentra realizando allanamientos y recopilando varios indicios que le servirán a la Fiscalía para la investigación previa que corresponde”, añadió el oficial.

Manabí es una de las nueve provincias que está bajo un estado de excepción decretado en diciembre por el presidente, Daniel Noboa, debido a los altos niveles de violencia; y también es una zona clave en la ruta usada por los grupos criminales vinculados al narcotráfico para sacar la droga por mar hacia destinos internacionales.

Ecuador también se encuentra desde 2024 en un “conflicto armado interno” declarado por el mandatario para intensificar la lucha contra estas bandas del crimen organizado, aunque eso no impidió que el país termine 2025 con un récord de asesinatos, al registrar 9,216.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
