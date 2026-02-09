Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rey Charles III “dispuesto” a colaborar con la policía en investigación sobre su hermano Andrew

El ahora expríncipe tenía vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein

9 de febrero de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El rey Charles III ha dado pasos para desvincularse de su hermano Andrew. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - El rey Carlos III dijo hoy que está “dispuesto” a respaldar a la Policía británica si fuese contactado sobre las “preocupantes” acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, indicó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.

RELACIONADAS

“El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, recoge la nota.

En este sentido, el Palacio de Buckingham comentó que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán “dispuestos” a colaborar con ellos, como cabría esperar.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

“Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso”, agregó el portavoz.

También precisó que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusaciones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

El mensaje en nombre del monarca británico llega horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresasen por primera vez públicamente su “profunda preocupación” por las recientes revelaciones con respecto al caso.

También supone un paso más de Carlos III para tratar de desvincularse de su hermano Andrés, después de anunciar la retirada de todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, ante las constantes informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo vinculan con la trama Epstein.

Breaking NewsPríncipe AndrewRey Charles IIIJeffrey Epstein
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
