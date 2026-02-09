Rey Charles III “dispuesto” a colaborar con la policía en investigación sobre su hermano Andrew

Londres - El rey Carlos III dijo hoy que está “dispuesto” a respaldar a la Policía británica si fuese contactado sobre las “preocupantes” acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, indicó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.

“El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, recoge la nota.

En este sentido, el Palacio de Buckingham comentó que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán “dispuestos” a colaborar con ellos, como cabría esperar.

“Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso”, agregó el portavoz.

También precisó que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusaciones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

El mensaje en nombre del monarca británico llega horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresasen por primera vez públicamente su “profunda preocupación” por las recientes revelaciones con respecto al caso.