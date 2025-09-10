Cuba sin electricidad por un apagón general: es el quinto en menos de dos años

La Habana - Cuba sufrió este miércoles un nuevo apagón en todo el país, el quinto de carácter nacional en menos de dos años, según informó en redes sociales la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El corte eléctrico general, que afecta a más de nueve millones de cubanos, tuvo lugar a las 9:14 hora local (13:14 GMT), aparentemente tras una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas (oeste), una de las principales del país.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba se encuentra en una situación muy precaria por una falta crónica de recursos: sus centrales termoeléctricas se encuentran obsoletas y el Estado carece de divisas para importar suficiente combustible para los motores de generación.