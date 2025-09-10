Opinión
10 de septiembre de 2025
91°nubes dispersas
Cuba sin electricidad por un apagón general: es el quinto en menos de dos años

Afecta a más de nueve millones de cubanos

10 de septiembre de 2025 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Residentes cargan sus dispositivos electrónicos en la calle durante un apagón nacional en La Habana, el sábado 15 de marzo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa) (Ramon Espinosa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana - Cuba sufrió este miércoles un nuevo apagón en todo el país, el quinto de carácter nacional en menos de dos años, según informó en redes sociales la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El corte eléctrico general, que afecta a más de nueve millones de cubanos, tuvo lugar a las 9:14 hora local (13:14 GMT), aparentemente tras una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas (oeste), una de las principales del país.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba se encuentra en una situación muy precaria por una falta crónica de recursos: sus centrales termoeléctricas se encuentran obsoletas y el Estado carece de divisas para importar suficiente combustible para los motores de generación.

Cuba sufrió un nuevo apagón masivo el viernes por la noche debido a una desconexión del Sistema Energético Nacional, informaron las autoridades de la isla.El Ministerio de Energía y Minas confirmó en su cuenta de la red social X que se reportó una avería en la Subestación del Diezmero, en la periferia de La Habana, que provocó “la pérdida importante de generación en el occidente de Cuba y con ello la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, y señaló que “trabaja en el proceso de recuperación”.En ocasiones anteriores, los apagones, que también suelen afectar la cocción de alimentos en muchos sectores y el bombeo de agua, fueron una de las principales causas de manifestaciones antigubernamentales en 2021, 2022 y 2024.
A oscuras: Cuba enfrenta nuevo apagón general. Cuba sufrió un nuevo apagón masivo el viernes por la noche debido a una desconexión del Sistema Energético Nacional, informaron las autoridades de la isla. - Ramon Espinosa

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
