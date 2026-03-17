Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 en medio de un apagón general

El Servicio Geológico de Estados Unidos además informó que registró un segundo sismo de magnitud 4.7

17 de marzo de 2026 - 7:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba. (Ramon Espinosa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La isla de Cuba ha sufrido esta madrugada un terremoto de magnitud 6, percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, que ha coincidido con un apagón que dejó a la mayor parte de su territorio sin suministro eléctrico, telefonía e internet.

RELACIONADAS

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) ha informado de un temblor con epicentro en el mar, perceptible a las 12:28 a.m. hora local, “a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6.0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo”.

El boletín de CENAIS señala que el temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reporta dos temblores, uno de 5.8 a las 12:28 a.m., a 11.6 km de profundidad, y otro de 4.7 unos 16 minutos después, a 10 km.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC), por su parte, habla de un terremoto de 5.8 y de otro posterior de 4.1.

Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba, informaron las autoridades de la isla, mientras se agrava la crisis energética y económica del país en medio de un deterioro de su red eléctrica.

Este fue el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

Antes de esta nueva “desconexión total” la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

La red eléctrica cubana se ha deteriorado drásticamente en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento de los cortes diarios y apagones en toda la isla. Pero el gobierno también ha atribuido la situación a un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump advirtió en enero que ordenaría aranceles sobre cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Tags
CubaTerremotosTerremotos en el mundoServicio Geológico de Estados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: