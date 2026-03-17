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Estados Unidos condiciona acuerdo con Cuba con la salida de Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro

17 de marzo de 2026 - 9:31 PM

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Agencia EFE)
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La ddministración del presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla, de acuerdo con el periódico The New York Times.

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De acuerdo con dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

La propuesta implicaría apartar a Canel Bermúdez, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Canel Bermúdez difícilmente respaldaría.

Trump afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla, ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Por su parte, Canel Bermúdez, confirmó a medios locales que dialogan con Estados Unidos para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como parte de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

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CubaMiguel Díaz-Canel BermúdezEstados UnidosDonald Trump
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