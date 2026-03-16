Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trump dice que Estados Unidos podría llegar “muy pronto” a un acuerdo con Cuba

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya sea de forma “amistosa” u hostil

16 de marzo de 2026 - 10:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comunicó este viernes en un mensaje grabado que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos". (EFE / Presidencia de Cuba)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que “muy pronto” podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán.

RELACIONADAS

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, aseguró el mandatario.

“Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”, matizó.

Las declaraciones se produjeron en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano.

Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Este viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó que dialogan con Estados Unidos para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Esta semana, Canel Bermúdez ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino-nieto, Óscar Pérez-Oliva.

Tags
Estados UnidosCubaDonald TrumpMiguel Díaz-Canel Bermúdez
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 15 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: