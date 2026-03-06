Cuestionan neutralidad política de futbolista argentino Lionel Messi tras su visita a Casa Blanca

Buenos Aires, Argentina- Asistido por un reluciente balón de fútbol rosa, Lionel Messi cruzó otra frontera con su visita a la Casa Blanca.

Hasta el jueves, la superestrella mundial del fútbol había sido tan hábil esquivando defensas en el campo como líderes políticos, especialmente los de su propio país, Argentina. Hubo dudas sobre si aparecería con el resto del Inter de Miami para celebrar su victoria en la Copa MLS en la Casa Blanca.

Cuando el equipo se reunió en la sala, él no estaba entre sus filas; en su lugar, entró junto al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propietario del equipo, Jorge Mas Santos, y más tarde obsequió a Trump con el balón deslumbrante.

Aunque Messi guardó silencio en todo momento, su aparición pareció decir mucho de un jugador cuya política ha estado en gran medida envuelta en el misterio.

Cuando Argentina, capitaneada por Messi, ganó la Copa del Mundo en 2022, el equipo se negó a ir a la Casa Rosada del entonces presidente Alberto Fernández. El actual presidente de Argentina -y aliado de Trump- Javier Milei ha elogiado a Messi, pero aún no ha conseguido una aparición pública o incluso una foto juntos. Hace un año, Messi fue invitado por la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo asistir por un conflicto de agenda.

Sorprende visita de Messi

En Argentina, la visita causó sorpresa e incluso consternación, sobre todo entre quienes apreciaban que el capitán de la selección no se metiera en política, un rasgo que le había distinguido de su predecesor, Diego Maradona. Algunos, sin embargo, pensaron que su aparición podría beneficiar a Argentina, que se prepara para sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del futbolista argentino Lionel Messi en la Casa Blanca, el jueves 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)

Kirk Bowman, profesor de la Escuela Sam Nunn de Asuntos Internacionales de Georgia Tech, que estudia el fútbol y la política en América Latina, no está sorprendido por la visita de Messi.

“Su carrera es muy ‘a largo plazo’, como jugador pero también como alguien que tiene un equipo muy fuerte que crea riqueza a largo plazo”, dijo Bowman, señalando sus innumerables inversiones, incluida su participación en el propio Inter de Miami.

“También está muy arraigado en Miami como comunidad, que es mucho más conservadora como comunidad futbolística que otras partes de Estados Unidos”, añadió Bowman.

Messi se situó a un lado de Trump mientras el presidente hacía comentarios sobre Irán, Cuba y Venezuela. Al final, la estrella del fútbol ofreció algunos aplausos. Los partidarios de Messi lo han defendido diciendo que no habla inglés con fluidez, una percepción que Bowman dice que sirve como “una capa extra de protección de la marca.”

Los representantes del Inter de Miami y de Messi no respondieron a las solicitudes de The Associated Press para hacer comentarios sobre la visita, aunque el entrenador del Inter de Miami, Javier Mascherano, fue preguntado al respecto durante una comparecencia ante los medios el viernes.

“Pensé que hablaríamos de fútbol, pero creo que no tuve suerte. Estábamos siguiendo el protocolo que es prácticamente una tradición que un equipo visite la Casa Blanca cuando se proclama campeón”, dijo Mascherano.

Dijo que el equipo pasó un par de horas en la Casa Blanca y que el “contacto con Trump fue lo que se vio en la televisión y no mucho más que eso”.

El presidente estadounidense Donald Trump recibe un trofeo de manos del argentino Lionel Messi, durante un acto para honrar al Inter Miami en la Casa Blanca, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)

Maradona, Barcelona, La Garganta Poderosa y ... Arabia Saudita

La imagen de Messi con Trump llevó a algunos aficionados a invocar la postura antiestadounidense del fallecido Maradona, el otro gran ídolo del fútbol argentino. El capitán de la selección campeona del mundo en 1986 era un activo defensor de líderes como Fidel Castro y Hugo Chávez. Incluso llevaba tatuada en uno de sus brazos la imagen del guerrillero Ernesto “Che” Guevara.

Messi, por el contrario, ha guardado silencio sobre los problemas de los distintos países en los que ha vivido, ya sea Argentina, España, Francia o Estados Unidos.

Su carrera en el FC Barcelona, que abarca desde su adolescencia hasta su salida en 2021, coincidió con un periodo de gran tensión política en España, cuando el movimiento separatista de Cataluña amenazó seriamente con separar la región nororiental del resto de la nación. Messi, sin embargo, se mantuvo al margen de cualquier declaración política a favor o en contra del movimiento independentista, que en su apogeo dividió por la mitad a los 5 millones de votantes de Cataluña.

PUBLICIDAD

Supo conservar hábilmente su condición de ídolo de la dividida afición del Barça, ciñéndose a marcar goles y ganar títulos. Se le oía gritar “¡Viva el Barça y viva Cataluña! (”Viva el Barça y viva Cataluña") mientras celebraba un título, pero el grito de guerra era bastante habitual entre los jugadores y carecía en gran medida de connotaciones políticas.

Por lo demás, no hablaba la lengua catalana local, pero sólo tenía cosas bonitas que decir sobre la ciudad a la que se mudó cuando tenía 13 años. En una entrevista con el canal de televisión catalán Tv3 en 2024, Messi dijo que sus “hijos son catalanes” y que “me siento de Barcelona”.

President Donald Trump poses for a photo as head coach Javier Mascherano, Lionel Messi and Inter Miami co-owner Jorge Mas present gifts at an event to honor the 2025 Major League Soccer champions Inter Miami in the East Room of the White House, Thursday, March 5, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)

Los atisbos de algunas inclinaciones políticas llegaron en las entrevistas de 2011 y 2020 con La Garganta Poderosa, una revista argentina de izquierdas. En la primera entrevista, Messi habló positivamente de Guevara, y en la segunda, en medio de la pandemia del coronavirus, calificó la desigualdad como uno de los problemas más acuciantes de la sociedad.

En general, sin embargo, es poco probable que Messi se meta más en política, dice Bowman.

“No creo que se sienta realmente cómodo siendo político, pero no le incomoda ser utilizado en política siempre que el beneficio neto sea positivo”, dijo.

Bowman señaló el contrato comercial de Messi con la oficina de turismo de Arabia Saudi y las acusaciones de “lavado deportivo” que le han seguido. También comparó el enfoque de Messi con la típica “cláusula de empañamiento” del reino.

“Creo que a Messi se le ve de la misma manera”, dijo Bowman. “Participará en cosas siempre que no empañen a Brand Messi”.