Dan de alta al recién electo primer ministro de Haití tras pasar una noche hospitalizado

Haití - El recién electo primer ministro de Haití , Garry Conille , fue dado de alta del hospital el domingo después de pasar una noche internado por un padecimiento no revelado.

En su video, Conille indicó que “todo este tiempo que pasé en el hospital, estuve pensando en algo: La gente que necesita ir al hospital general no puede llegar (debido a la violencia generalizada). La gente que necesita atención médica no puede pagarla”.

Una persona allegada a Conille, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a declarar a la prensa, dijo el sábado a The Associated Press que estaba con el primer ministro cuando se dio cuenta que Conille, quien padece de asma y en ocasiones usa un inhalador, parecía tener problemas para respirar. La persona señaló que llamó a funcionarios de alto rango y les dijo Conille debía ser trasladado a un hospital.