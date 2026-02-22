De la muerte de Lady Diana hasta el arresto de Andrew: un repaso a los escándalos de la realeza británica

LONDRES - La monarquía británica, que goza de prestigio pero no de poder, sintoniza a la perfección con el sentir de la opinión pública.

Eso ha quedado patente con la desgracia de Andrew Mountbatten Windsor, el ex príncipe que fue detenido y retenido bajo custodia durante casi 11 horas el jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

La policía investiga si Mountbatten-Windsor compartió información comercial confidencial con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein cuando el entonces príncipe Andrés era enviado comercial del Reino Unido. La detención no guarda relación con las acusaciones relacionadas con el tráfico sexual de Epstein.

La caída del expríncipe Andrew: 35 años de escándalos en la familia real. Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrew ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022.

Mountbatten-Windsor ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en su asociación con Epstein, pero no ha hecho comentarios sobre las acusaciones más recientes, que se derivan de la publicación de millones de páginas de archivos de Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Para el rey Carlos III, las tribulaciones de su hermano menor lo han eclipsado casi todo durante su reinado, ahora en su cuarto año.

El rey, que también está luchando contra un tipo no especificado de cáncer, tiene que asegurarse de que todo sigue igual. La institución no exige menos.

Pero las continuas investigaciones sobre Mountbatten-Windsor, la imagen de él encorvado en la parte trasera de su coche con chófer, aparentemente conmocionado y confuso, no serán fáciles de desalojar.

El rey está haciendo todo lo posible para aislar a la monarquía de cualquier otro escándalo relacionado con Andrew y sus conexiones con Epstein, quien se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Ha despojado a Andrew de todos sus títulos y honores y lo ha desterrado de su mansión cercana al castillo de Windsor. Ahora, dice el rey, la ley “debe seguir su curso’’.

Nadie sabe adónde conduce ese rumbo. Para la monarquía británica, se trata de una crisis potencialmente tan grave como cualquiera de las que ha vivido desde que nació su iteración actual, la Casa de Windsor, hace más de un siglo.

Primera Guerra Mundial

La Casa de Windsor nació de un conflicto.

Las familias reales de Europa están entrelazadas, y la británica es muy alemana, sobre todo después de que la Reina Victoria se casara con el Príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, con quien tuvo nueve hijos.

Cuando Gran Bretaña y Alemania entraron en guerra en 1914, algunos miembros de la familia real británica se encontraron en bandos opuestos.

En 1917, el rey británico Jorge V cambió el apellido de Sajonia-Coburgo y Gotha por el de Windsor, y promulgó leyes para eliminar los títulos de los príncipes y lores que habían apoyado a los alemanes.

Uno de los objetivos era el príncipe Ernesto Augusto, duque de Cumberland y Teviotdale, que era miembro de la realeza del Reino Unido y también príncipe de Hannover. Se le retiró el título por ser enemigo de Gran Bretaña en virtud de la ley de 1917, promulgada en 1919, una vez finalizada la guerra.

Según la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, “ésta ha sido la primera y única vez que se ha suprimido un título de este tipo”.

Mountbatten-Windsor ya no es príncipe ni Duque de York, pero sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono. El actual gobierno británico dijo el viernes que está estudiando la posibilidad de introducir una legislación para eliminar a Andrew de la línea de sucesión a la corona.

La abdicación

La relación entre Eduardo, Príncipe de Gales, y la socialité estadounidense Wallis Simpson fue un quebradero de cabeza que se convirtió en una crisis constitucional. Simpson se había divorciado dos veces y Eduardo, heredero al trono, estaba destinado a ser cabeza ceremonial de la Iglesia de Inglaterra, que no permitía a los divorciados volver a casarse por la iglesia.

El príncipe se convirtió en el rey Eduardo VIII cuando su padre, el rey Jorge V, murió a principios de 1936. Siguió diciendo que quería casarse con Simpson, a pesar de la oposición del gobierno británico.

Obligado a elegir entre el deber y la pasión, renunció al trono en diciembre de 1936, anunciando en una emisión radiofónica que “me ha resultado imposible... desempeñar mis funciones de rey como desearía hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo.”

La noticia fue una sorpresa para muchos en Gran Bretaña, aunque no más allá. Los periódicos británicos no habían informado sobre la relación, y las revistas americanas habían recortado los artículos ofensivos antes de ponerlos a la venta.

La abdicación dio un nuevo rumbo a la monarquía. El hermano menor de Eduardo subió al trono como Rey Jorge VI. Le sucedió su hija, la reina Isabel II, y tras sus 70 años de reinado, su hijo, el rey Carlos III. Todos redoblaron la idea de que el principal atributo del monarca debía ser el sentido del deber, algo de lo que Eduardo, en la imaginación popular, carecía.

Eduardo y Wallis, a partir de entonces duques de Windsor y sospechosos por algunos de simpatías nazis, fueron enviados a las Bahamas, donde él ejerció de gobernador. Después de la guerra se mantuvieron alejados de Gran Bretaña, viviendo una vida de lujo nómada.

La muerte de la princesa Diana

La muerte de la princesa Diana -ex esposa de Carlos- en un accidente de coche en París en 1997, a la edad de 36 años, conmocionó al mundo y dejó a su familia, incluidos sus hijos Guillermo y Harry, entonces de 15 y 12 años, de luto.

La fuerza del sentimiento público cogió por sorpresa a la familia real. Montones de ofrendas florales se amontonaron a las puertas del palacio de Buckingham y en la casa de Diana en el palacio de Kensington para llorar a una princesa que había sido condenada al ostracismo por la familia real tras su divorcio de Carlos en 1992.

Lady Diana: la princesa del pueblo. Diana Frances Spencer nació en Sandringham, un pueblo del condado inglés de Norfolk el 1 de julio de 1961.

La reina se encontraba en Balmoral, Escocia, pasando sus vacaciones de verano con su marido, el príncipe Felipe, Carlos, Guillermo y Harry. La familia mantuvo su dolor en privado y se ciñó a la rutina -llevar a los niños con cara de ceniza a la iglesia el domingo por la mañana- y la reina no emitió ninguna declaración durante varios días.

El Primer Ministro Tony Blair le aconsejó que hiciera una manifestación pública de duelo y captó a la perfección el estado de ánimo de la opinión pública con su propio homenaje, en el que llamó a Diana “la princesa del pueblo”.

Tras los titulares de los periódicos que instaban a “Háblenos señora” y “Demuéstrenos que le importamos”, la reina pronunció un discurso televisado en directo a la nación la víspera del funeral de Diana.

“Lo que os digo ahora, como reina y como abuela, os lo digo de corazón”, dijo la reina, reconociendo el dolor del país, elogiando a Diana y prometiendo conservar su memoria.

El problema con Harry

No hace mucho, Andrew había estado tratando de recuperar el favor de la familia, beneficiándose indirectamente de los problemas con el príncipe Harry.

Harry se distanció de su padre y de su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono, cuando él y su esposa, Meghan, abandonaron sus puestos de trabajo y se mudaron a California en 2020. La pareja aireó famosamente sus quejas con la familia real en una entrevista reveladora a Oprah Winfrey y en una reveladora serie de Netflix. Después, Harry avivó las tensiones revelando conversaciones personales en sus memorias, “Spare”.

Harry también rompió el protocolo real al recurrir a los tribunales para resolver sus problemas legales. Se convirtió en el primer miembro de la realeza en testificar ante un tribunal en más de un siglo en su exitosa demanda por piratería telefónica contra el Daily Mirror.

Sin embargo, el intento fallido de restablecer la protección policial de la que fue desposeído cuando abandonó la Casa Real se consideró un ataque al gobierno de su padre.

Cuando los tribunales desestimaron finalmente la demanda, se dio la oportunidad de un reencuentro entre padre e hijo. Los dos compartieron una taza de té en la residencia londinense de Carlos, Clarence House, en septiembre de 2024. Fue su primer encuentro en más de un año.

Duró menos de una hora.

