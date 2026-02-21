Policía británica registra propiedades del expríncipe Andrew un día después de su detención

Londres- La policía volvió a registrar la antigua casa de Andrew Mountbatten-Windsor el viernes, un día después de que fuera detenido y mantenido bajo custodia durante casi 11 horas bajo sospecha de mala conducta por haber compartido información comercial confidencial con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En otro golpe para el ex príncipe Andrew, el gobierno británico está considerando retirarlo formalmente de la línea de sucesión a la corona. A pesar de haber perdido su condición de príncipe y de enfrentarse a una investigación policial, Andrew sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono. Eso sólo puede cambiarse con una nueva legislación.

Cuando el rey despojó a su hermano de sus títulos en otoño, el gobierno dijo que aprobar una nueva ley no sería un buen uso del tiempo del Parlamento.

Pero esa opinión ha cambiado y el gobierno estudia ahora la posibilidad de legislar una vez concluya la investigación policial. James Murray, secretario jefe del Tesoro del gobierno, dijo que “el gobierno está considerando cualquier otro paso que pueda ser necesario, y no descartamos nada.”

La última vez que se retiró a un miembro de la realeza de la línea de sucesión fue tras la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936, cuando se modificó la ley para eliminarle a él y a cualquier descendiente de la lista.

La destitución de Andrew también requeriría el acuerdo de más de una docena de países, entre ellos Jamaica, Canadá y Australia, que tienen al monarca británico como Jefe de Estado.

Tras uno de los días más tumultuosos de la historia moderna de la familia real británica, el ex príncipe regresó a su nueva residencia en la finca de Sandringham, refugio privado del rey Carlos III, a unos 185 kilómetros al noreste de Londres.

La policía ha concluido su búsqueda allí, pero todavía está registrando Royal Lodge, su antigua casa de 30 habitaciones en el parque cerca del castillo de Windsor, justo al oeste de la capital, donde el hermano menor del rey había vivido durante décadas hasta su desalojo a principios de este mes. Furgonetas sin matrícula, que se cree que son vehículos policiales, han estado entrando en el recinto el viernes por la mañana.

Se espera que la búsqueda continúe durante varios días.

Mountbatten-Windsor, que fue fotografiado encorvado en la parte trasera de su coche con chófer tras ser liberado el jueves por la noche de una comisaría cercana a Sandringham, sigue bajo investigación, lo que significa que no ha sido ni acusado ni exonerado por la Thames Valley Police, la fuerza responsable de las zonas al oeste de Londres.

Se gestó durante años

Su detención se produce tras años de acusaciones sobre sus vínculos con Epstein, que murió por suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019.

La acusación central de su detención es que Mountbatten-Windsor -que era conocido como Príncipe Andrés hasta octubre, cuando su hermano le despojó de sus títulos y honores y le desterró de la Logia Real- compartió información comercial confidencial con el financiero caído en desgracia cuando era enviado comercial del Reino Unido.

Los correos electrónicos publicados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecían mostrar a Mountbatten-Windsor compartiendo informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur, y enviando a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

La policía de Thames Valley ha dicho previamente que también estaba revisando las acusaciones de que una mujer fue traficada al Reino Unido por Epstein para tener un encuentro sexual con Andrew. La detención del jueves no tenía nada que ver con eso.

Otras fuerzas policiales también están llevando a cabo sus propias investigaciones sobre los vínculos de Epstein con el Reino Unido, incluida la evaluación de los registros de vuelos en aeropuertos grandes y pequeños. Están coordinando su trabajo dentro de un grupo nacional.

El viernes, la Policía Metropolitana de Londres dijo que estaba evaluando, con la ayuda de sus homólogos estadounidenses, si los aeropuertos de la capital, entre los que se encuentra Heathrow, “pueden haber sido utilizados para facilitar la trata de seres humanos y la explotación sexual.”

También ha dicho que está pidiendo a los agentes pasados y presentes que protegieron a Mountbatten-Windsor que “consideren cuidadosamente” si vieron u oyeron algo que pueda ser relevante para las investigaciones.

Por el momento, no se han presentado nuevas denuncias penales por delitos sexuales dentro de su jurisdicción.

Mountbatten-Windsor ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en su asociación con Epstein, pero no ha hecho comentarios sobre las acusaciones más recientes que han surgido con la publicación de los llamados archivos Epstein.

Investigación tomará tiempo

La policía irrumpió en los terrenos de la casa de Mountbatten-Windsor para detenerlo a las 8 de la mañana del jueves -día de su 66 cumpleaños- antes de llevarlo a la comisaría de Aylsham para interrogarlo.

No se sabe qué les dijo. Puede que no dijera nada, o “sin comentarios”, como es su derecho.

Los expertos señalaron que la mala conducta en un cargo público es notoriamente difícil de probar.

“En primer lugar, hay que determinar si Andrew Mountbatten-Windsor desempeñaba un papel dentro del gobierno que constituya el título de funcionario público”, dijo Sean Caulfield, abogado penalista de Hodge Jones & Allen. “No existe una definición estándar en la que basarse claramente”.

La Fiscalía de la Corona tomará en última instancia una decisión sobre la imputación de Mountbatten-Windsor.

Andrew Gilmore, socio de Grosvenor Law, dijo que los fiscales aplicarán la prueba en dos fases conocida como “Código para Fiscales de la Corona”.

“Esa prueba consiste en determinar si existe una perspectiva más realista de condena que de no condena sobre la base de las pruebas y si el asunto es de interés público”, dijo. “Si se cumplen estas dos pruebas, entonces el asunto se imputará y procederá a juicio”.

Detención histórica

Mountbatten-Windsor fue el primer miembro de la realeza desde el rey Carlos I, hace casi cuatro siglos, en ser detenido. Aquello se convirtió en un momento sísmico en la historia británica, que condujo a la decapitación de Carlos y a la abolición temporal de la monarquía.

La detención de Mountbatten-Windsor es posiblemente una de las crisis más graves de la Casa de Windsor desde su creación hace más de 100 años. Podría decirse que sólo la abdicación del Rey Eduardo VIII en 1936 y la muerte de Diana, Princesa de Gales, en 1997, han sido tan graves para la institución de la monarquía británica en los tiempos modernos.

En una declaración el jueves, el rey dijo que “la ley debe seguir su curso’’, pero que como “este proceso continúa, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto’’.

Acusaciones no están relacionadas a Epstein

Las acusaciones que se investigan este jueves son distintas de las de Virginia Giuffre, que afirmó haber sido víctima de trata de seres humanos en 2001, cuando sólo tenía 17 años. Giuffre se suicidó el año pasado.

Aún así, la cuñada de Giuffre, Amanda Roberts, dijo que se alegró mucho cuando recibió una llamada telefónica a las 3 de la madrugada comunicándole la noticia de la detención. Pero esos sentimientos de euforia se complicaron rápidamente al darse cuenta de que no podía compartir los sentimientos de “reivindicación” con Giuffre.