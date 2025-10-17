El príncipe Andrew dejará todos sus títulos reales

LONDRES — El príncipe Andrew anunció el viernes que renuncia a su título real de duque de York y a otros honores, luego de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein volviera a ocupar los titulares.

El hermano menor del rey Charles III señaló que él y la familia real habían decidido que “las acusaciones continuas en mi contra distraen del trabajo de Su Majestad y de la familia real”, según expresó en un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

El anuncio se produce después de que se publicaran extractos de un próximo libro póstumo de memorias de Virginia Roberts Giuffre, quien ha afirmado que fue víctima de trata por parte de Epstein y que tuvo relaciones sexuales con Andrew cuando tenía 17 años.

Andrew, de 65 años, se retiró de la vida pública en 2019, aunque ha negado haber cometido alguna falta.

En su comunicado del viernes, dijo que “con el consentimiento de Su Majestad, sentimos que debo dar ahora un paso más. Por lo tanto, dejaré de usar mi título y los honores que me han sido conferidos”.

“Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra”, añadió.