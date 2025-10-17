Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de octubre de 2025
90°nubes rotas
MagacínRealeza
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

El príncipe Andrew dejará todos sus títulos reales

A pesar de este paso, el integrante de la familia real niega las acusaciones en su contra

17 de octubre de 2025 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El príncipe Andrew logró un acuerdo económico con Virginia Giuffre, quien lo acusaba de abuso sexual. (David Parker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES — El príncipe Andrew anunció el viernes que renuncia a su título real de duque de York y a otros honores, luego de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein volviera a ocupar los titulares.

El hermano menor del rey Charles III señaló que él y la familia real habían decidido que “las acusaciones continuas en mi contra distraen del trabajo de Su Majestad y de la familia real”, según expresó en un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

El anuncio se produce después de que se publicaran extractos de un próximo libro póstumo de memorias de Virginia Roberts Giuffre, quien ha afirmado que fue víctima de trata por parte de Epstein y que tuvo relaciones sexuales con Andrew cuando tenía 17 años.

Andrew, de 65 años, se retiró de la vida pública en 2019, aunque ha negado haber cometido alguna falta.

En su comunicado del viernes, dijo que “con el consentimiento de Su Majestad, sentimos que debo dar ahora un paso más. Por lo tanto, dejaré de usar mi título y los honores que me han sido conferidos”.

“Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra”, añadió.

Giuffre murió por suicidio en abril. En sus memorias, describe los supuestos encuentros con el príncipe Andrew, a quien demandó en 2021, alegando que tuvieron relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años. Andrew negó las acusaciones y ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2022.

Tags
Príncipe Andrew
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: