El príncipe Andrew dejará todos sus títulos reales
A pesar de este paso, el integrante de la familia real niega las acusaciones en su contra
17 de octubre de 2025 - 2:51 PM
LONDRES — El príncipe Andrew anunció el viernes que renuncia a su título real de duque de York y a otros honores, luego de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein volviera a ocupar los titulares.
El hermano menor del rey Charles III señaló que él y la familia real habían decidido que “las acusaciones continuas en mi contra distraen del trabajo de Su Majestad y de la familia real”, según expresó en un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.
El anuncio se produce después de que se publicaran extractos de un próximo libro póstumo de memorias de Virginia Roberts Giuffre, quien ha afirmado que fue víctima de trata por parte de Epstein y que tuvo relaciones sexuales con Andrew cuando tenía 17 años.
Andrew, de 65 años, se retiró de la vida pública en 2019, aunque ha negado haber cometido alguna falta.
En su comunicado del viernes, dijo que “con el consentimiento de Su Majestad, sentimos que debo dar ahora un paso más. Por lo tanto, dejaré de usar mi título y los honores que me han sido conferidos”.
“Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra”, añadió.
Giuffre murió por suicidio en abril. En sus memorias, describe los supuestos encuentros con el príncipe Andrew, a quien demandó en 2021, alegando que tuvieron relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años. Andrew negó las acusaciones y ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2022.
