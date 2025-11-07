Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de noviembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Declaran culpable a la joven polaca que afirma ser Madeleine McCann por acosar a sus padres

Un jurado popular emitió el veredicto por unanimidad en el Tribunal de la Corona de Leicester, en el centro de Inglaterra

7 de noviembre de 2025 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Padres de Madeleine McCann piden ayuda en rueda de prensa en Berlín, 2007. (Sven Kaestner)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - La mujer polaca que afirma ser la niña británica desaparecida en 2007 Madeleine McCann ha sido declarada culpable de acosar a los padres de la pequeña, Kate y Gerry McCann, según decidió este martes por unanimidad un jurado popular del Tribunal de la Corona de Leicester (centro de Inglaterra).

RELACIONADAS

Julia Wandelt, de 24 años, estaba acusada asimismo de acechar a la familia McCann causando grave alarma o angustia, si bien fue absuelta de esos cargos, más graves que el de acoso.

Junto a la joven polaca, la fiscalía había acusado también por acoso y acecho por enviar cartas y acudir al domicilio de los McCann a la galesa Karen Spragg, de 61 años, quien fue declarada no culpable de todos los cargos.

Tras recibir los veredictos, el juez indicó que la pena máxima por el tipo de acoso constatado son seis meses de cárcel, aunque recordó que Wandelt ha superado ese periodo al permanecer bajo custodia desde que fue arrestada el pasado febrero en el aeropuerto de Bristol (suroeste de Inglaterra).

Durante el juicio, la acusación aportó pruebas de que Wandelt se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio familiar de los McCann, les envió cartas de contenido “siniestro” e insistió en que accedieran a efectuar pruebas de ADN.

La condenada declaró que recordaba, gracias a sesiones de hipnosis, su vida con Kate, Gerry y sus hermanos menores, así como el momento en que fue secuestrada en Portugal en 2007 y fue llevada a Polonia para ser explotada sexualmente con otras menores.

La fiscalía relató que en un solo día, el 13 de abril de 2024, Wandelt trató de comunicarse con Kate McCann en más de 60 ocasiones a través de llamadas y mensajes.

Wandelt se convirtió en una sensación en internet en febrero de 2023 cuando publicó en Instagram con la cuenta ‘@IAmMadeleineMcCann’ y apareció en programas televisivos hablando de la posibilidad de ser la niña desaparecida a los 3 años en Portugal.

El 3 de mayo de 2007 Madeleine McCann desapareció del apartamento en el que dormía con sus dos hermanos gemelos, de dos años, en Praia da Luz, mientras sus padres cenaban con amigos a pocos metros de distancia en el complejo vacacional portugués.

En 2020 la Policía alemana declaró a Christian Brückner como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de la pequeña, pero no se formalizaron cargos.

El caso de Madeleine fue uno de los más mediáticos del mundo y sus padres mantienen la campaña para que prosigan las investigaciones para encontrarla.

Tags
Breaking NewsMadeleine McCannInglaterra
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 7 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: