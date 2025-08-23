Declaran culpables a 13 adolescentes por el asesinato de un compañero en Malasia

Kuala Lumpur - Un total de trece adolescentes han sido declarados culpables del asesinato de un compañero de instituto en Malasia, la misma semana en que el primer ministro del país, Anwar Ibrahim, propuso crear un tribunal para juzgar casos de acoso escolar.

Tras un juicio iniciado en noviembre de 2024 en el que testificaron 18 personas, el Tribunal Superior de Tawau, en el estado malasio de Sabah (este), declaró a los jóvenes la víspera culpables de matar a Nazmie Aizzat, con quien compartían instituto, la noche del 21 de marzo de 2024.

Así lo recogen este sábado medios locales, que señalan que el juez Duncan Sikodol dictaminó que las pruebas médicas aportadas por la Fiscalía demuestran que las lesiones de la víctima eran lo suficientemente graves como para ser mortales.

Los jóvenes, de entre 16 y 19 años, aportaron en su defensa que no pretendían matar, sino “dar una lección” a su compañero cuando creían que les había robado.

Dicho argumento fue considerado “no aplicable” por el tribunal, dado que el ataque que acabó con la vida del chico fue “repetido y prolongado, no espontáneo”.

Los culpables conocerán su sentencia el próximo 28 de agosto, a la espera de informes del Departamento de Bienestar Social.

La decisión del Tribunal Superior de Tawau se produce la misma semana en la que un debate sobre la necesidad de hacer frente institucionalmente al problema del acoso escolar se ha abierto en Malasia, tras la muerte el pasado 17 de julio de otra joven, Zara Qairina, de 13 años.

Zara, que sufría ‘bullying’, fue hallada inconsciente en un desagüe cerca de su colegio en Sabah y falleció al día siguiente debido a graves lesiones cerebrales.

El caso, sobre el que abundan las teorías, llevó al primer ministro malasio a anunciar el jueves que, en la próxima reunión de Gabinete, presentará una propuesta para establecer un tribunal que aborde los casos de acoso escolar, con vistas a definir un marco legal de acción.