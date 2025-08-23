Opinión
23 de agosto de 2025
Declaran culpables a 13 adolescentes por el asesinato de un compañero en Malasia

Los jóvenes -involucrados en el más reciente caso de acoso escolar- conocerán su sentencia esta semana

23 de agosto de 2025 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo tomada el 15 de agosto en Kuala Lumpur, Malasia, que muestra a una mujer sujetando un cartel en solidaridad con Zara Qairina, una niña de 13 años que sufría acoso escolar y murió el 17 de julio, un día después de ser hallada inconsciente en un desagüe cerca de su colegio. (FAZRY ISMAIL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Kuala Lumpur - Un total de trece adolescentes han sido declarados culpables del asesinato de un compañero de instituto en Malasia, la misma semana en que el primer ministro del país, Anwar Ibrahim, propuso crear un tribunal para juzgar casos de acoso escolar.

Tras un juicio iniciado en noviembre de 2024 en el que testificaron 18 personas, el Tribunal Superior de Tawau, en el estado malasio de Sabah (este), declaró a los jóvenes la víspera culpables de matar a Nazmie Aizzat, con quien compartían instituto, la noche del 21 de marzo de 2024.

Así lo recogen este sábado medios locales, que señalan que el juez Duncan Sikodol dictaminó que las pruebas médicas aportadas por la Fiscalía demuestran que las lesiones de la víctima eran lo suficientemente graves como para ser mortales.

Los jóvenes, de entre 16 y 19 años, aportaron en su defensa que no pretendían matar, sino “dar una lección” a su compañero cuando creían que les había robado.

Dicho argumento fue considerado “no aplicable” por el tribunal, dado que el ataque que acabó con la vida del chico fue “repetido y prolongado, no espontáneo”.

Los culpables conocerán su sentencia el próximo 28 de agosto, a la espera de informes del Departamento de Bienestar Social.

La decisión del Tribunal Superior de Tawau se produce la misma semana en la que un debate sobre la necesidad de hacer frente institucionalmente al problema del acoso escolar se ha abierto en Malasia, tras la muerte el pasado 17 de julio de otra joven, Zara Qairina, de 13 años.

Zara, que sufría ‘bullying’, fue hallada inconsciente en un desagüe cerca de su colegio en Sabah y falleció al día siguiente debido a graves lesiones cerebrales.

El caso, sobre el que abundan las teorías, llevó al primer ministro malasio a anunciar el jueves que, en la próxima reunión de Gabinete, presentará una propuesta para establecer un tribunal que aborde los casos de acoso escolar, con vistas a definir un marco legal de acción.

Un tribunal forense malasio abrirá el próximo 3 de septiembre un proceso para determinar las causas y responsabilidades de la muerte de Zara.

Breaking NewsMalasiaEscuelasInvestigacionesAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
