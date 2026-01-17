Delegación ucraniana llega a Estados Unidos: conversaciones por la paz que podrían cambiarlo todo

Ucrania - Una delegación ucraniana llegó el sábado a Estados Unidos para sostener conversaciones sobre una iniciativa diplomática encabezada por la Casa Blanca para poner fin a la guerra de casi cuatro años, al tiempo que Rusia volvió a atacar la red eléctrica de Ucrania, cortando la electricidad y la calefacción en un momento en que se registran temperaturas gélidas.

Kyrylo Budanov, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que llegó a Estados Unidos para discutir “los detalles del acuerdo de paz”.

En un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram, Budanov señaló que —junto con los negociadores Rustem Umerov y Davyd Arakhamia— se reunirá con el enviado de Washington, Steve Witkoff; el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.

También en Telegram, Zelensky señaló el sábado que la tarea principal de la delegación ucraniana era transmitir cómo los ataques rusos en curso están socavando la diplomacia.

Los ataques, dijo, están “empeorando constantemente incluso las pequeñas oportunidades de diálogo que existían. La parte estadounidense debe entender esto”.

Los últimos comentarios de Zelensky se produjeron después que afirmara el viernes que la delegación intentará ultimar con los funcionarios estadounidenses los documentos para una propuesta de acuerdo de paz relacionados con las garantías de seguridad tras el conflicto y la recuperación económica.

Si aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos la próxima semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, explicó Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev con el presidente de República Checa, Petr Pavel. Trump tiene previsto viajar a Davos, según los organizadores.

No obstante, aún será necesario consultar al Kremlin sobre las propuestas.

Por su parte, Rusia atacó infraestructura energética ucraniana en las provincias de Kiev y Odesa durante la madrugada del sábado, reportó el Ministerio de Energía. Más de 20 localidades de la región capitalina quedaron sin electricidad tras el operativo, indicó el Ministerio en su canal oficial de Telegram.

El alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, dijo que un ataque ruso a una instalación de infraestructura crítica en el distrito industrial de la ciudad el sábado podría afectar seriamente la electricidad y la calefacción en la segunda ciudad más grande de Ucrania. Una persona resultó herida en el ataque.

“Estamos hablando de ataques serios al sistema que mantiene la ciudad caliente e iluminada”, escribió en Telegram, agregando que el sistema está “operando constantemente al límite”. Cada nuevo ataque, dijo, significa que “mantener un suministro estable será aún más difícil, y la recuperación será más larga y difícil”.

Zelensky indicó el domingo que tuvo una reunión especial de coordinación energética, señalando que las situaciones más difíciles con respecto a la energía estaban en las ciudades de Kiev, Járkov y Zaporiyia, y las regiones circundantes.

Añadió que Ucrania necesita aumentar la importación de electricidad y la adquisición de equipos adicionales de socios.

Desde el inicio de la guerra, las tropas de Moscú han golpeado la red eléctrica de enemiga, especialmente en invierno. Su objetivo es debilitar la voluntad ucraniana de resistir en una estrategia que los funcionarios de Kiev denominan “convertir el invierno en un arma”.

El nuevo ministro de Energía ucraniano Denys Shmyhal dijo el viernes que Rusia lanzó 612 ataques a objetivos energéticos durante el año pasado. Los bombardeos se han intensificado en los últimos meses, al tiempo que las temperaturas nocturnas caen a -18º Celsius (0º Fahrenheit).

Ucrania ha adoptado medidas de emergencia, como la flexibilización temporal de las restricciones del toque de queda para permitir que las población acuda a los centros de calefacción públicos establecidos por el gobierno cuando lo necesiten, apuntó Shmyhal. Los hospitales, las escuelas y otras infraestructuras críticas siguen siendo la máxima prioridad para el suministro de electricidad y calefacción, agregó el ministro.