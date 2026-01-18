Opinión
Punto de vista
Pedro José Tocuyo
prima:Puerto Rico, Ucrania, Venezuela: ¿a quién creer?

Todos tenemos derecho a opinar. Pero opinar no es inventar, puntualiza Pedro José Tocuyo

18 de enero de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A neighbor walks through an apartment building that residents say was damaged during U.S. military operations to capture Venezuelan President Nicolás Maduro, in Catia La Mar, Venezuela, Sunday, Jan. 4, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) (Matias Delacroix)

En Puerto Rico, así como en otros países, muchas conversaciones comienzan hoy con una frase que se repite en hogares, chats familiares y redes sociales: “dicen que…”. Dicen que pasó en Venezuela. Dicen que ocurrió en Ucrania. Dicen que Cuba está al borde de un giro definitivo. Dicen que Irán está a punto de colapsar o que Groenlandia será anexada, y que una verdad fue finalmente revelada y los medios la ocultaron. Estas narrativas llegan a nuestros teléfonos a través de cadenas reenviadas, audios sin contexto y publicaciones virales que cruzan fronteras en segundos.

Pedro José Tocuyo

Pedro José Tocuyo

