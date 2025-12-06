Dentro de los F-16: así fue su debut en batalla, su primera baja y el día que dispararon en Sudamérica

El F-16 se convirtió en el modelo estrella de las fuerzas aéreas globales en los últimos 40 años. Su origen se remonta a principios de la década de 1970, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos concluyó que sus aviones de combate no estaban bien preparados para el enfrentamiento aéreo cercano. Hasta ese entonces, siempre se los pensó como plataforma de disparo de misiles de largo alcance. Esa era la idea que predominaba en ese tiempo.

La guerra de Vietnam puso en evidencia que, en ciertos momentos, los caza necesitaban atacar a poca distancia, para lo que requerían una buena capacidad de maniobra.

En base a esto, el coronel John Boyd y el matemático Thomas Christie desarrollaron la teoría de la Energía-Maniobrabilidad, un cálculo que describía el rendimiento de una aeronave considerando variables como empuje, peso, resistencia y más. Básicamente, para mayor agilidad, menor peso.

Lo más complejo de la operación fue conseguir que el Pentágono los escuchara. Pero cuando lo lograron, desarrollaron su hipótesis y el primer prototipo de lo que sería el F-16, diseñado por Harry Hillaker, de la General Dynamics, salió de la fábrica a fines de 1976.

PUBLICIDAD

Desde entonces se produjeron más de 4500 F-16, lo que lo convierte en el modelo más común del mundo. Durante este 2025 hubo 2084 en servicio.

El primer vuelo, fuera de planes

El YF-16, segundo prototipo del F-16, despegó por primera vez el 20 de enero de 1974. Lo conducía el piloto de pruebas Phil Oestricher por la pista de la Base Aérea Edwards, en California. No se suponía que ese día volara.

Pero Oestricher levantó la trompa sin querer y movió los alerones. El avión empezó un movimiento llamado “de alabeo”, es decir, balanceo en el que las alas se inclinan arriba y abajo. El movimiento era tan amplio que las alas rozaron varias veces la pista. La única opción que encontró el piloto para sobrellevar la situación fue acelerar y despegar.

Las ruedas del avión se despegaron de la pista. El YF-16 voló durante seis minutos y aterrizó. No se suponía que eso pasara. De hecho, el primer vuelo oficial fue poco después, el 2 de febrero del mismo año. También lo piloteaba Oestricher.

El primer combate

El F-16 tuvo su bautismo de fuego el 28 de abril de 1981. Ocurrió lejos de casa, en Medio Oriente. Un caza de la Fuerza Aérea Israelí que participó de la Batalla del Valle de Bekaa, en el Líbano, derribó con ráfagas de cañón a un helicóptero Mi-8 (de producción soviética) sirio. El F-16 falló en su primer intento, cuando lanzó un misil AIM-9 Sidewinder, y finalmente logró derribar la nave enemiga con disparos desde su cañón.

Pocos meses después, el 7 de junio de 1981, ocho F-16 israelíes, escoltados por F-15, participaron del primer ataque a tierra a gran escala en la historia de este avión: la Operación Ópera. Israel atacó, en ese episodio, un reactor nuclear iraquí en construcción cerca de Bagdad, en una operación destinada a evitar que el régimen de Saddam Hussein utilizara la instalación para fabricar armas nucleares.

PUBLICIDAD

Un año más tarde, también dentro de la Fuerza Aérea Israelí, el F-16 logró su primera victoria en un combate contra otro caza: el 9 de junio de 1982, en el inicio de la guerra del Líbano, en la Operación Mole Cricket 19, derribó un MiG-21 sirio.​

El primer F-16 derribado

En 1981, Pakistán convenció a Estados Unidos de venderle cazas F-16. Entre octubre de 1982 y 1986 adquirió 40 aeronaves, entregadas a través de Arabia Saudita en las Operaciones Peace Gate I y II.

Fueron utilizadas en la guerra civil afgana, que enfrentó a la República Democrática de Afganistán (respaldada por la Unión Soviética) y a los muyahidines, es decir, afganos fundamentalistas del islam, que eran apoyados por varios países, entre ellos Estados Unidos, en pleno contexto de Guerra Fría. La Fuerza Aérea Pakistaní se atribuyó el derribo de al menos diez aviones afganos y soviéticos. Aunque tuvo una baja.

En ese contexto se produjo el primer derribo de un F-16. El 29 de abril de 1987, las fuerzas de Afganistán derribaron un F-16 avión pakistaní.

Pakistán trató de ocultar la información todo lo que pudo. Sin embargo, en mayo de ese año, el diario Los Ángeles Times informó: “En el último episodio de una creciente guerra aérea no declarada entre Afganistán y Pakistán, las autoridades [afganas] dijeron el viernes que un avión de combate paquistaní avanzado fue derribado después de que se desvió sobre territorio afgano e ignoró las advertencias de cambiar su curso. La agencia oficial de noticias Bakhtar describió el avión derribado como un sofisticado caza F-16”.

Los F-16 en Estados Unidos

Estados Unidos recién utilizó sus F-16 en combate en el marco de la Operación Tormenta del Desierto, en la Guerra del Golfo, que enfrentó a Irak con una coalición de 42 países liderados por los norteamericanos.

PUBLICIDAD

Los F-16 tuvieron un papel central y masivo, realizaron más misiones que cualquier otra aeronave para atacar objetivos iraquíes.

El 28 de febrero de 1991, tras seis semanas de ataques aéreos y 100 horas de ofensiva terrestre, el presidente George Bush declaró el cese de operaciones y la liberación de Kuwait.

Durante toda la operación, la United States Air Force perdió 7 F-16.

El historial de los F-16 argentinos

El viernes llegaron desde Dinamarca los seis primeros F-16 que compró la Argentina. Los trajeron pilotos de la Real Fuerza Aérea Danesa, acompañados por aeronaves de apoyo logístico, en un viaje de 12.000 kilómetros que duró una semana y tuvo varias escalas.

Uno de esos pilotos es el capitán Troels “TEO” Vang, con más de 20 años de experiencia y actualmente instructor de vuelos de exhibición con F-16 en las fuerzas danesas. Este año ganó el premio al “Mejor despliegue aéreo individual” en el Royal International Air Tattoo (RIAT). La última exhibición del equipo danés se realizó a comienzos de octubre.