A dos años de ganar en Argentina, Javier Milei asegura haber cumplido sus promesas de campaña

1 / 11 Fotos: así se vio la juramentación de Javier Milei como presidente de Argentina

El economista libertario, Javier Milei, juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires.

Casa de S.M. el Rey / JOSE JIMENEZ