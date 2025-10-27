Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El mensaje de Donald Trump a Javier Milei tras su “aplastante victoria”

El presidente de Estados Unidos le envió sus felicitaciones al mandatario argentino mientras viajaba hacia Japón

27 de octubre de 2025 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Javier Milei el pasado 14 de octubre en Washington. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bangkok - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su par argentino, Javier Milei, por la “aplastante victoria” de su partido en las elecciones legislativas de Argentina.

RELACIONADAS

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, publicó Trump en la red Truth Social, mientras se encuentra de viaje rumbo a Japón.

El presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo más del 40% de los votos y aumentó de forma significativa su representación en el Congreso: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados -sobre un total de 257- y de seis a 19 bancas en el Senado -sobre un total de 72-.

Milei y Trump se reunieron a mediados de octubre en Washington, cuando el estadounidense respaldó de manera explícita al líder argentino en la antesala de los comicios legislativos de este domingo.

Trump dijo entonces que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante “que una gran filosofía conquiste a un gran país”, y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Milei agradeció a Trump la ayuda de su Gobierno, que ha comprado pesos y abierto una línea swap de divisas para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina por valor de hasta $20,000 millones.

El economista libertario, Javier Milei, juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. El rey de España, Felipe VI, asistió a la ceremonia de juramentación. Simpatizantes acapararon las calles de Buenos Aires para mostrar su apoyo hacia Milei.
1 / 11 | Fotos: así se vio la juramentación de Javier Milei como presidente de Argentina. El economista libertario, Javier Milei, juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. - Casa de S.M. el Rey / JOSE JIMENEZ
Tags
Donald TrumpJavier MileiArgentinaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: