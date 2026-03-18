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Detienen a un hombre tras entrar al recinto del hipopótamo pigmeo Moo Deng

La policía acusó al hombre de allanamiento de morada, pero el zoológico tiene intención de emprender todas las acciones legales disponibles

18 de marzo de 2026 - 8:50 AM

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Moo Deng saltó al estrellato poco después de nacer en 2024, en gran parte gracias a un cuidador que compartió adorables fotos y vídeos del bebé hipopótamo en las redes sociales. (Sakchai Lalit)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bangkok - Un hombre ha sido detenido tras ser sorprendido trepando a un recinto de Moo Deng, el adorable hipopótamo pigmeo que se convirtió en una sensación de los medios sociales, dijeron funcionarios del zoológico.

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Al parecer, el tailandés entró en el recinto el martes por la noche mientras un cuidador estaba fuera y no había otros visitantes, declaró a The Associated Press el director del zoológico abierto de Khao Kheow, Narongwit Chodchoy.

Las imágenes de seguridad difundidas ampliamente en Internet muestran a un hombre con gorro negro, gafas de sol, camiseta verde de tirantes y pantalones cortos marrones que se acerca a Moo Deng y a su madre Jona mientras sostiene una tableta, al parecer grabando o haciendo fotos.

El hombre permaneció dentro del recinto durante uno o dos minutos antes de que el personal se percatara de su presencia, explicó Narongwit, quien añadió que no intentó huir mientras el zoo llamaba a la policía.

Miles de fanáticos emocionados acudieron en masa a un zoológico tailandés el jueves para celebrar el primer cumpleaños de Moo Deng, la adorable cría de hipopótamo pigmeo que se ha convertido en una sensación en las redes sociales.El Zoológico Abierto Khao Kheow se llenó de fanáticos de Moo Deng en el primero de cuatro días de actividades que marcan el cumpleaños del hipopótamo. A visitor wears a hat of hippo Moo Deng at the Khao Kheow Open Zoo in Chonburi province, Thailand, Thursday, July 10, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)
1 / 22 | ¡Moo Deng cumplió un año!: así celebraron al adorable bebé hipopótamo que conquistó al mundo. Miles de fanáticos emocionados acudieron en masa a un zoológico tailandés el jueves para celebrar el primer cumpleaños de Moo Deng, la adorable cría de hipopótamo pigmeo que se ha convertido en una sensación en las redes sociales. - Sakchai Lalit

Moo Deng saltó al estrellato poco después de nacer en 2024, en gran parte gracias a un cuidador que compartió adorables fotos y vídeos del bebé hipopótamo en las redes sociales. Desde entonces, ha atraído a grandes multitudes de Tailandia y el extranjero que quieren ser testigos de su encanto en persona y tomar fotos y vídeos de sus momentos más tiernos.

La policía ha acusado inicialmente al hombre de allanamiento de morada, pero la investigación sigue en curso y Narongwit ha declarado que el zoo tiene intención de emprender todas las acciones legales disponibles. La policía no identificó al sospechoso.

El hombre ha sido puesto en libertad bajo fianza, según Narongwit. Dijo que Moo Deng y Jona estaban a salvo, ya que el hombre no intentó tocarlas.

En un comunicado publicado el martes en la página oficial de Facebook del zoo, se decía que ambos animales parecían ligeramente asustados por el encuentro y que serían vigilados de cerca por un veterinario.

El zoo también instó a los visitantes a “seguir estrictamente todas las normas e instrucciones del personal por su propia seguridad y la de los animales salvajes.”

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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