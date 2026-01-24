Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dirigente de federación alemana de fútbol pide considerar boicot al Mundial 2026 por Donald Trump

El mandatario estadounidense ha sembrado discordia en Europa con su insistencia en adquirir Groenlandia

24 de enero de 2026 - 9:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump entrega el Premio inaugural de la Paz de la FIFA que le entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center en Washington. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un miembro del comité ejecutivo de la federación alemana de fútbol que es momento de considerar un boicot a la Copa del Mundo debido a las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

RELACIONADAS

Oke Göttlich, presidente del club de la Bundesliga St. Pauli y uno de los diez vicepresidentes de la federación alemana, dijo al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista el viernes que “ha llegado el momento” de “considerar y discutir esto seriamente”.

Trump ha sembrado discordia en Europa con su intento de adquisición de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN, y su posterior amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos que se opusieron a la adquisición. Esto dejó a muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos advirtiendo sobre una ruptura con Washington capaz de destrozar la alianza de la OTAN.

“¿Cuáles fueron las justificaciones para los boicots de los Juegos Olímpicos en los años 80?" dijo Göttlich. “A mi entender, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta discusión”.

Estados Unidos es coanfitrión del Mundial del 11 de junio al 19 de julio junto con Canadá y México. Los aficionados tienen preocupaciones sobre los altos precios de las entradas, mientras que las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump también están prohibiendo a los seguidores de algunas naciones competidoras asistir.

Aficionados de la isla caribeña celebran la victoria sobre Nicaragua.Fanáticos haitianos celebran el pase de su selección a la Copa Mundial 2026.Un país unido: niños, jóvenes y adultos compartieron la euforia del regreso mundialista.
1 / 8 | En imágenes: así celebró Haití su clasificación a la Copa del Mundo de fútbol. Aficionados de la isla caribeña celebran la victoria sobre Nicaragua. - Odelyn Joseph

Göttlich, quien ha llamado a la defensa de los valores, probablemente enfrentará resistencia a los llamados a un boicot por parte del presidente de la federación, Bernd Neuendorf, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Qatar fue demasiado político para todos y ¿ahora somos completamente apolíticos? Eso es algo que realmente, realmente, realmente me molesta”, dijo Göttlich sobre la oposición de la federación alemana al anterior anfitrión de la Copa del Mundo.

Alemania fracasó en ese torneo, eliminada a las primeras de cambio, y el entrenador que asumió después dijo que no quería más distracciones políticas.

“Como organizaciones y sociedad, estamos olvidando cómo establecer tabúes y límites, y cómo defender valores”, dijo Göttlich. “Los tabúes son una parte esencial de nuestra postura. ¿Se cruza un tabú cuando alguien amenaza? ¿Se cruza un tabú cuando alguien ataca? ¿Cuando la gente muere? Me gustaría saber de Donald Trump cuándo ha alcanzado su tabú, y me gustaría saber de Bernd Neuendorf y Gianni Infantino”.

St. Pauli, con sede en Hamburgo, es conocido por mezclar deporte con política cerca del distrito de luz roja de la ciudad, y particularmente por su postura de izquierda. El famoso símbolo de la calavera y las tibias cruzadas del club fue llevado por primera vez por ocupantes ilegales que vivían cerca y luego popularizado por aficionados que se identificaban como punks.

Göttlich desestimó la sugerencia de que un boicot perjudicaría a los jugadores internacionales que militan en St. Pauli: los australianos Jackson Irvine y Connor Metcalfe y el japonés Joel Chima Fujita.

“La vida de un jugador profesional no vale más que la vida de innumerables personas en varias regiones que están siendo atacadas o amenazadas directa o indirectamente por el anfitrión del Mundial”, dijo.

Tags
Breaking NewsCopa MundialCopa Mundial de fútbolDonald TrumpGroenlandiaUnión Europea
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: