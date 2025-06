Doctores del senador colombiano Miguel Uribe dicen que “hay mejoría neurológica”

1 / 15 | Tensión en Colombia: atacan a tiros al senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. El candidato presidencial Miguel Uribe Turbay ofrecia, el 7 de junio de 2025, una charla sobre la tenencia de armas, en un evento de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando una persona le disparó en múltiples ocasiones. - The Associated Press

¿Cómo fue la primera atención a Miguel Uribe Turbay tras atentado?

Las recientes declaraciones de los allegados de Miguel Uribe Turbay

María Claudia expresó que “ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió“.