Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que las primeras negociaciones directas entre Moscú y Kiev en años no lograran un cese del fuego. Putin había rechazado la oferta del presidente ucraniano de reunirse cara a cara en Turquía después de que él mismo propusiera negociaciones directas —aunque no a nivel presidencial— como alternativa a un cese del fuego de 30 días instado por Ucrania y sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos.

Las conversaciones se estancan

Desde que comenzaron las negociaciones mediadas por Estados Unidos en marzo, la estrategia de Ucrania ha sido convencer al gobierno de Trump de que Putin no es confiable y que Kiev está seriamente comprometido con la paz. Trump ha expresado frustración con las conversaciones estancadas y ha amenazado con abandonar sus esfuerzos si no se logran resultados.

Una ciudad en luto

En Ucrania, nueve civiles murieron y otros siete resultaron heridos cuando un dron ruso alcanzó un autobús que evacuaba a personas de Bilopillia, una ciudad ubicada a unas seis millas de la frontera con Rusia, según el gobernador local, Oleh Hryhorov, y la policía nacional de Ucrania. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los reportes y no hubo comentarios inmediatos de Moscú.