23 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump cree que Ucrania puede recuperar todo su territorio de Rusia

Es un cambio de dirección a la postura anterior que el presidente de Estados Unidos expresó sobre el conflicto

23 de septiembre de 2025 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump también afirmó que Rusia lucha “sin rumbo” tras tres años de guerra, en un aparente cambio de opinión poco más de un mes después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. (Julia Demaree Nikhinson)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Ucrania puede recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, e “incluso ir más allá”, en un giro de 180 grados en su posición sobre los objetivos de Kiev.

Este sorprendente cambio de rumbo se produjo poco después de que Trump también pidiera a los países de la OTAN que derribaran cualquier avión ruso que violara su espacio aéreo.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio”, escribió Trump en su plataforma Truth Social tras reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Trump también afirmó que Rusia lucha “sin rumbo” tras tres años de guerra, en un aparente cambio de opinión poco más de un mes después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska.

El mandatario estadounidense ha mostrado previamente un apoyo tibio a Zelenski, con quien tuvo una fuerte discusión televisada en el Despacho Oval en febrero, durante la cual le dijo al ucraniano que no tenía “las cartas” para ganar.

Pero en su publicación en redes sociales del martes, Trump desestimó a Rusia, a la que calificó de “tigre de papel”. Afirmó que “Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”.

“Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no?”, escribió Trump.

A medida que la economía rusa empeora, “Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, añadió.

